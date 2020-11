Rekordmange ansøger om julehjælp

Foto: Colourbox.

Mange børnefamilier i Gladsaxe har søgt om hjælp hos Dansk Folkehjælp

Af Redaktionen, redigeret

Hverdagen har siden pandemiens indtog i Danmark ændret sig for alle danskere, men for udsatte og fattige familier har den nye hverdag været særlig hård. Det har Dansk Folkehjælp blandt andet kunnet se på ansøgertallet til både konfirmationshjælp, skolestarthjælp og feriehjælp. Ved sidstnævnte steg ansøgertallet med 50 procent i sommeren 2020, fortæller organisationen til Gladsaxe Bladet.

Og rekordmange fattige børnefamilier i Gladsaxe Kommune har søgt om julehjælp hos Dansk Folkehjælp. Sidste år søgte i alt 14.600 familier fra hele landet Julehjælp – heraf 137 familier fra Gladsaxe kommune.

– Vi forventer i år et rekordhøjt ansøgertal – også fordi pandemien kan have medført en mindre gruppe af ny-fattige, som for første gang er i en situation, hvor behovet for Julehjælp er til stede. Det er en ny hverdag, mange har skulle indstille sig på, og derfor er Julehjælpen ekstremt vigtig i år. Hele 18 procent af vores ansøgere angiver, at de ikke har råd til at købe de nødvendige tre måltider til familien dagligt, siger generalsekretær hos Dansk Folkehjælp, Klaus Nørlem.