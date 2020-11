Rig vs fattig

Jeg er uforstående overfor, at kommunen har valgt at spare på indkøb af computer til skolebrug. Så vidt jeg er orienteret, er alle skoler forpligtet til at til at udstyre alle elever med computere.

Af Susanne Damsgaard

Susanne Damsgaard, Spidskandidat KV 21, formand, Dansk Folkeparti Gladsaxe

Den begrundelse der er fremkommet, syntes jeg er helt hen i skoven: ” at de fleste store elever har deres egen computer med i skole”.

Er dette undersøgt? Har lærerforeningen i Gladsaxe været inde over denne sag?

Der kan jo forekommen en situation, hvor en familie har et barn i både 8.og 9. klasse og ikke har råd til at skulle indkøbe to computere. Hvilken konto skal skolen så tage pengene fra?

Det er en forkert vej at slå ind på. Alle børn skal have en computer stillet til rådighed af skolen. Vi skal jo nødig tabe nogle børn på gulvet på grund af manglende computere.