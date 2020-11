Rydning af haver ud for Vadbro

Fjerner støttemur og ryder beplantning for at gøre plads til letbanen

– I slutningen af november går vi i gang med rydning af haverne ud for Vadbro 2-4. Det betyder, at vi fjerner støttemur og rydder beplantning såsom træer, hække, krat og hegn for at gøre plads til letbanen. Rydningerne sker som aftalt på ekspropriationsforretningen, skriver Hovedstadens Letbane i en pressemeddelelse.

Hovedstadens Letbane tilføjer at man forventer at rydningsarbejdet varer frem til slutningen af 2020, samt at der under selve rydningerne vil være aktivitet og byggestøj i området indenfor normal arbejdstid mellem klokken 7.00-18.00 på hverdage.