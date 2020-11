Selvisolation er det vigtigste redskab til at begrænse coronasmitte

Meeting. Woman working in office alone during coronavirus or COVID-19 quarantine, wearing face mask. Young businesswoman, manager doing tasks with smartphone, laptop, tablet has online conference.

Og det er vigtigt at starter selvisolationen så tidligt som muligt hvis man tror man har corona, siger Sundhedsstyrelsen

Af Redaktionen, redigeret

Er du smittet med corona eller er du nær kontakt til en smittet, er det vigtigt, at du bliver hjemme og ikke er i kontakt med andre. Det er det bedste redskab til at begrænse smitten mest muligt, fortæller Sundhedsstyrelsen.

Selvisolation betyder, at man skal blive hjemme, hvis man har corona-symptomer, er nær kontakt til én, der er smittet, eller hvis man selv er smittet.

– Det er vigtigt, at du går i selvisolation så tidligt så muligt, når du har mistanke om, at du kan være smittet med COVID-19. Det vil sige, hvis du oplever milde symptomer på sygdommen, eller når du har mistanke om, at du kan være smittet, f.eks. hvis du har været tæt på en person, der er testet positiv for ny coronavirus, siger vicedirektør i Sundhedsstyrelsen, Helene Probst.

Og det er afgørende, at man handler hurtigt og selvisolerer sig, fordi man sagtens kan smitte andre, før man selv får symptomer.

– Du udskiller de største mængder virus lige omkring den dag, du får symptomer. Du udskiller også virus og kan dermed smitte andre i døgnene op til, at du selv mærker symptomerne. Derfor er hurtig selvisolation ekstremt vigtigt. Hvis du er smittet, men ikke udvikler symptomer, kan du også smitte andre, fortæller Helene Probst.

Selvisolation skal holdes hele tiden

Når man er i selvisolation, er det vigtigt, at man overholder isolationen hele tiden. Det betyder, at man skal lade være med at gå på arbejde, i skole, i supermarkedet eller tage en tur i fitnesscenteret. Også selvom man ikke har symptomer. Har man brug for at handle eller lignende, kan man få andre til at hjælpe dig.

Hvis man bor sammen med andre, så skal derfor så vidt muligt man sove for sig selv, samt gøre grundigt rent, vask hænder ofte og undlad at dele håndklæder, siger Sundhedsstyrelsen.

Hvis man undtagelsesvist bliver nødt til at forlade sit hjem – hvis man eksempelvis skal testes – skal man huske at bruge et CE-mærket mundbind og om muligt bruge egen transport, for eksempel bil eller cykel, tilføjer Sundhedsstyrelsen.

Hvis man er smittet med ny coronavirus, men ikke har mulighed for at isolere sig derhjemme, kan man kontakte kommunen, der har nemlig mulighed for at tilbyde dig et isolationsophold uden for dit hjem.

Læs mere på www.sst.dk/selvisolation