Af Otto Jarl

Otto Jarl, medlem af Seniorrådet i Gladsaxe

Jeg takker Dorthe Wichmand Müller, SF (formand for Sundheds- og Rehabilitetsudvalget i kommunen) for respons på mit tidligere indlæg i bladet om beboer- og pårørenderådene på kommunens plejecentre. Men Dorthe giver i realiteten i svaret udtryk for, at det er udemokratisk, hvis Seniorrådet som observatører skal sidde i disse råd. Det er et totalt forkert synspunkt og næppe et SF-synspunkt.

Seniorrådet er folkevalgt. Seniorrådet skal blandt andet være med til at sikre, at vi ældre demokratisk bliver hørt i dagligdagen. Men det er meget svært og umuligt at følge med, hvis vi bliver udelukket fra beboer- og pårørenderådene og derved ikke får kendskab til det, der foregår og ikke foregår i det daglige på plejecentrene.

Corona er blandt ældre lig med dyb og meget smertelig ensomhed. Seniorrådet skal inddrages i arbejdet med at gøre tilværelsen tålelig for vores medborgere på plejecentrene.

Men når Byrådet ikke vil sikre Seniorrådet adgang til Beboer- og pårørenderådene, skyldes det så, at der er visse ting, man ønsker at skjule? Der skal være fuld åbenhed og ikke kun formandsmøder bag lukkede døre mellem formændene for Seniorrådet og Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget.

Åbenhed i kommunen og i det hele taget i samfundet er yderst vigtigt i et demokrati.