Skiftedag i menighedsrådet

Foto: Kaj Bonne.

Ny liste fik ti ud af tolv pladser i Gladsaxe Kirkes menighedsråd

Af Peter Kenworthy

Bølgerne har gået forholdsvis højt op til valget af et nyt menighedsråd i Gladsaxe Kirke, mellem medlemmerne af de to lister der stillede op.

På den ene side Liste 1 – de såkaldte førstevalgte – hvor Jeppe Kaarde fra Liste 1 kritiserede det siddende menighedsråd for at se bort fra demokratiet, og arbejdsmiljøet i kirken for at være dårligt, i et læserbrev i Gladsaxe Bladet tidligere på måneden.

På den anden side Liste 2 – den såkaldte kirkeliste – hvor Peter og Ulla Brooker fra listen i et andet læserbrev (også tidligere på måneden) kaldte det for den mærkeligste valgkamp de har oplevet, og hvor den siddende formand for menighedsrådet, Martin Karbech Mouritsen, i en kommentar til Jeppe Kaardes læserbrev, kalder dennes påstande ukorrekte og udokumenterede.

Skal have klinket skårene

Tirsdag den 17. november blev det så endeligt besluttet, hvordan det nye menighedsråd skulle se ud, og her fik Liste 1 valgt 10 ud af de 12 menighedsrådsmedlemmer.

– Jeg synes at det er et overvældende resultat, og det er folk der har villet kirken, der har være ude og stemme. Det er lidt af et ansvar vi har fået, og vi vil gå til opgaven med ydmyghed og ordentlighed, fortæller Jeppe Kaarde, der blev valgt ind i menighedsrådet for Liste 1.

– Vi skal køre menighedsrådet som en flad organisation, og her er det rart at have nogen fra det gamle menighedsråd med, så vi kan trække på deres erfaring. Der har været meget røre i andedammen og tegn på at det ikke har været godt, så vi skal have klinket skårene, tilføjer han.

Den afgående formand, Martin Karbech Mouritsen, blev genvalgt til menighedsrådet, som en af to fra Liste 2. Han siger at man skal respektere det klare mandat og flertal, som Liste 1 fik.

– Jeg håber at vi får et fint samarbejde, og at vi lægger uenighederne fra valgkampen bag os. Vi skal have en god dialog, så vi kan arbejde for menigheden, så kirkens opgaver bliver løst på en måde så kirkegængere og andre brugere af kirkens tilbud er glade og tilfredse, tilføjer Martin Karbech Mouritsen.

Det nye menighedsråd konstituerer sig og vælger formand den 28. november.