Smalt nederlag efter pokalfight

Både Mathias Kisum (tv) og Kasper Kusk kom på måltavlen inden pausen i aftenens pokalkamp på Gladsaxe Stadion, som Aab vandt med 2-1. Foto: Peter Kenworthy.

AB Gladsaxe kæmpede bravt men tabte alligevel 2-1 til Aab i pokalen

Af Peter Kenworthy

Der emmede lidt af hedengangne storkampe, på Gladsaxe Stadion onsdag aften, da AB tog imod Aab i pokalturneringens 3. runde. Sådan lidt et fjernt ekko af uglernes 2-1-pokalsejr over aalborgenserne i Parken, tilbage i 1999.

Sidste gang AB slog Aab var i 2003, hvor Abdul Zule kom på tavlen i en 3-1-sejr i Superligaen. Men ABs 2. divisionshold lagde alligevel frisk ud mod nordjyderne, med Fredrik Ellegaard på toppen og Mathias Kisum i en fremskudt position på højre kant.

Og efter 9 minutter var det netop Ellegaard der spillede Kisum i dybden med hovedet. Kantspilleren overspurtede Daniel Granli, og sparkede bolden fladt forbi Andreas Hansen i Aab-målet til 1-0-føring til AB, til stor jubel for de fleste af de 395 tilskuere.

Aab satte sig dog stille og roligt tungt på kampen, og AB-keeper Jonathan Fischer måtte diske op med flere gode redninger.

Efter 22 minutter gik den dog ikke længere. Et Aab-hjørnespark endte, efter 3-4 berøringer, hos Jores Okore, der bankede bolden i nettet til 1-1, selvom AB-spillerne forgæves markerede for off side.

Men AB bed stadig fra sig. Og i det 38. minut fandt Jonathan Dahl Bagger en fremstormende Ellegaard på kanten af feltet, men Andreas Hansen fik lige fingrene på hans afslutning.

Minuttet efter modtog Aabs Kasper Kusk bolden mellem ABs to centerforsvarer, og sparkede bolden op i krogen med en følt inderside, uden chance for Fischer i AB-målet. Aab gik til pause foran 2-1.

Brændte straffe

AB bød Aab op til dans i starten af 2. halvleg. Og efter 52 minutter bød chancen sig, da Jonathan Dahl Bagger blev nedlagt i feltet af Kasper Kusk, og dommeren pegede på pletten.

Desværre for AB fik Andreas Hansen både foden på Sylvester Seeger-Hansens straffespark, der sad midt i målet, og hænderne på Mathias Kisums efterfølgende skud.

Samtidig synes kræfterne stille og roligt at slippe op for uglerne i anden halvleg, og Aab virkede tilfreds med at være foran med et enkelt mål, spille bolden rundt i egne rækker og skabe enkelte chancer i ny og næ.

I de sidste 20 minutter af kampen skiftede AB-træner Patrick Birch Braune fem friske spillere ind, og de gav fornyet energi til hjemmeholdets spil, uden at det dog for alvor blev rigtig farligt.

I hvert fald ikke før indskiftede Emmanuel Bio bankede en løs bold lige forbi en udstrakt Andreas Hansens ene stolpe efter stadionuret var passeret de 90 minutter. Kort tid efter fløjtede dommer Benjamin Svedborg kampen af til en fortjent Aab-sejr, selvom AB havde ære af kampen.

AB spillede mod en god modstander i dag, men lykkes med at gøre ondt på Aab og komme foran, fortalte AB-træner Patrick Birch Braune til Gladsaxe Bladet efter kampen.

– Men hvis man skal vinde over Aab i pokalen, så må man ikke få et tvivlsomt mål imod sig og brænde et straffespark, tilføjede Braune.



Måltavlen lignede noget fra gamle dage i de første 20 minutter af pokalkampen mod Aab. Foto: Peter Kenworthy.