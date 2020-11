Smitten stagneret

Foto: Colourbox.

Coronasmitten er højst på Vestegnen. Gladsaxe ligger lige uden for den kommunale top-ti

Af Peter Kenworthy

Corona-smittetallet i Gladsaxe er tilsyneladende holdt op med at stige, efter en kraftig stigning i oktober, selvom den stadig er høj. I den seneste uge blev 141 bekræftet smittet i Gladsaxe, hvor smitteincidensen per 100.000 lå lige over 200 – den 12. højeste kommune-smitte i landet. Der er flest nye smittede blandt de 10-19 årige, samt 20-29 og 50-59 årige.

Det er især på Vestegnen at smitten er høj. I Vallensbæk er smitteincidensen på over 500, og i Høje Taastrup, Ishøj og Albertslund på over 300.

Antallet af indlæggelse per dag på landsplan er også stagneret, efter at have været stigende i oktober. Antallet af dødsfald har ligget nogenlunde jævnt på 2-5 per dag siden midten af oktober.

På verdensplan har der været næsten 50 millioner bekræftede tilfælde af coronavirus, og over 1,2 millioner døde.

Læs mere på coronasmitte.dk