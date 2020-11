Studentersjov i en coronatid

Gymnasieeleverne på Bagsværd Kostskole og Gymnasium klæder sig ud for at holde liv i fællesskabet og det sociale. Foto: Kaj Bonne.

Gymnasieelever holdt udklædningsdag på fredag den 13. for at holde gang i fællesskabet

Af Peter Kenworthy

Gymnasietiden handler for mange af eleverne om nye fællesskaber og venskaber på kryds og tværs. Et slags mellemstadie mellem barndommens forholdsmæssige ansvarsfrihed, og voksenlivets krav og pligter. Tilsat fadøl, fester og faglighed.

Og stærke sociale og faglige fællesskaber er nøglen til gymnasieelevers trivsel, og elevernes motivation er koblet til deres trivsel, kan man læse i en pædagogisk indblik i elevtrivsel i gymnasieskolen, lavet af Danmarks Pædagogiske Universitet i august.

Men så kan det altså godt være lidt træls at være gymnasieelev, midt under en pandemi med (udvortes) afspritning og mundbind, samt coronaretningslinjer der dikterer hvor mange man må se og hvordan.

Klædt ud i undervisningen

Det har de forsøgt at råde bod på, på Bagsværd Kostskole og Gymnasium, med udklædningsdage der skal skabe lidt sjov i gaden under coronaen.

Da Gladsaxe Bladet kiggede forbi, var der gang i alt fra spøgelser og hekse, til tophatte, armytøj og anonymous/purge-masker. Eleverne skulle have udklædningen på hele dagen – også i undervisningen, hvorefter en vinderklasse blev kåret.

Vi savner det sociale, fællesskabet og sammenholdet på tværs og i gymnasieudvalgene, så vi har lavet temafesten om til temadag, så man stadig er samlet om noget her på gymnasiet, fortæller elever fra 3.b til Gladsaxe Bladet.

– Det var en dag i frokostpausen, hvor vi talte om at vi savnede fester og udklædning. Vi vidste godt at alkohol ikke var en mulighed, men vi ville gerne have en temadag, hvor lærerne bestemmer hvem der har den bedste udklædning. Kriterierne er bæredygtighed, originalitet og fællesskab, siger Mille fra 3.b.