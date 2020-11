Tabte med tenniscifre i topopgør

Nykøbing FC’s Emilio Simonsen scorer til 0-4 mod AB Gladsaxe efter en halv time, i topopgøret på Gladsaxe Stadion. Foto: Kaj Bonne.

AB Gladsaxe var aldrig for alvor med i hjemmekampen mod Nykøbing FC og fik en røvfuld på 1-6

Af Peter Kenworthy

Søndagens topkamp i 2. division øst på Gladsaxe Stadion, mellem AB og Nykøbing FC, var en slags test af uglernes kapacitet som tophold og oprykningsperspektiver. Ikke mindst efter holdets flotte stime på seks sejre i træk.

Men at dømme ud fra især 1. halvleg må man sige at der er et stykke vej endnu. AB fik nemlig fra starten af kampen noget af en lærestreg af udeholdet, der overmatchede Patrick Birch Braunes unge tropper i både kraft, saft, attitude og tempo.

Nykøbing FC spillere med musklerne, lagde mange lange, præcise afleveringer og satte sig tungt på kampen fra start. Og da Mathias Kristensen bankede et straffespark ind bag Jonathan Fischer i AB-målet efter 8 minutter, anede man at det ville blive op ad bakke for hjemmeholdet.

Fodbold afgøres ofte på små marginaler. Og hvis ikke linjevogteren – lidt tvivlsomt – havde haft flaget oppe minuttet efter, da Mathias Kisum spillede en angrebslysten Frederik Ellegaard fri i dybden lige uden for feltet, kunne kampen måske, bare måske have fået et andet forløb.

Men Nykøbing var altså klart det bedste hold – ikke mindst i 1. halvleg. Og 20 minutter senere var kampen reelt afgjort. Da havde Nykøbings Mathias Kristensen banket bolden fladt forbi Fischer i det 26 minut. Sebastian Koch havde øget til 0-3 efter et hjørnespark. Og en fri Emilio Simonsen havde udplaceret Fischer til 0-4 efter en halv time.

Mere ’attitude’

AB’erne startede med meget mere gejst og ’attitude’ efter pausen. Bare 15 sekunder inde i halvlegen kom Lucas Koch fri i venstre side, men hans indlæg røg til hjørne. Efter et minut havde Adnan Curovic fået kæmpet sig til endnu et hjørne. Og efter to minutter kom Kisum fri i venstre side, men ingen fik hovedet på hans aflevering.

Efter en times spil blev en driblende Ellegaard nedlagt i feltet, dommer Niclas Gomes pegede på pletten, og Sylvester Seeger-Hansen scorede sikkert til 1-4. Hovedparten af de 500 tilskuere, der efter coronareglerne måtte lukkes ind på Gladsaxe Stadion, fik dog ikke mere at juble over denne solrige eftermiddag.

Nykøbing FC skruede nemlig igen op for tempoet, og en veloplagt og udfordrende Sebastian Koch strøg med ti minutter igen lige gennem AB’s centerforsvar og sparkede sikkert bolden i kassen til 1-5. I dommerens overtid headede Jacob Egeris bolden forbi Fischer til tenniscifrene 1-6 efter et hjørne.

En lærestreg

Og AB-træner Patrick Birch Braune var da heller ikke sen til at rose Nykøbing FC efter kampen.

– De var bedre end os i dag. Deres lange afleveringer frem var enormt kvalificerede og det fik vi ikke lukket ned. Cadeau til Nykøbing. De var dygtige og jeg tror vi mødte den bedste version af dem. Vi rammer ikke vores bedste niveau, fortalt Braune efter kampen.

– Vi lærer en del af sådan en kamp og kommer til at suge endnu mere til os, når det skal bearbejdes. Og så vil vi fokusere på at komme tilbage stærkere, klogere og ikke mindst dygtigere, tilføjede han.

AB ligger nummer 3 i 2. division øst. Nu med seks point op til Nykøbing FC, og syv point ned til Vanløse på syvendepladsen.



Mathias Kristensen bringer Nykøbing FC foran på straffe efter 8 minutter. Foto: Kaj Bonne.



Sylvester Seeger-Hansen giver AB et trøstemål på straffe efter en time. Foto: Kaj Bonne.