Take-away der tager dig tæt på kulturen

SPONSORERET INDHOLD: Kender du det at man sætter tænderne i noget skønt mad, og med det samme kan du næsen fornemme at du befinder dig i madens oprindelsesland - uanset om du har været der før eller ej? Det er det som take-away kan. Det kan give dig en mulighed for at prøve mange forskellige typer mad, fra alverdens madkulturer.

Den klassiske pizza fra Italien

En klassiker inden for take away, er pizza. Pizza kan komme i rigtig mange forskellige versioner, men der er nu ikke noget som en rigtig italiensk pizza. Den er ofte karakteriseret ved at have mange lækre ingredienser, der er lavet fra bunden. Og så skal bunden naturligvis være både tynd og sprød. Der findes mange gode take away steder der sælger pizza, og hvis du kigger godt efter, vil du også finde dem der sælger de rigtige italienske pizzaer.

Nogle steder kører endda med mindre portioner, så du har mulighed for at smage flere forskellige varianter, inden du bliver mæt. Det kunne også være et oplagt valg til en hyggelig aften, med venner på besøg.

En ægte amerikansk burger

Et andet populært valg, er en god snasket burger. Skal man have en rigtig amerikansk burger, så er der faktisk mere fokus på bøf, end der er på så meget andet i burgeren. Ligesom deres hotdogs, så kan amerikanerne lide at holde deres fastfood simpelt, og dette gælder også burgeren. I Danmark kan du dog godt få mange amerikansk inspirerede burgere, som både har en god bøf, men som også har salat og tomat, som vi kender det. Et rigtig godt valg til de dage, hvor man bare ikke orker at lave mad.

Vegetarisk take-away

Take-away behøver ikke kun at være store burgerbøffer, eller pizza med serrano. Der er naturligvis også et vegetarisk, men også i højere grad et vegansk alternativ. Take-away skal nemlig være til alle. I disse bæredygtige tider, har mange restauranter derfor også valgt at lave vegetariske retter. Det kan både være retter hvor kød er erstattet, men også originale vegetariske retter. For eksempel kan du ofte få en burger med en portobello svamp eller rødbedebøf, i stedet for almindeligt oksekød. Vegetarisk mad er ikke kun salater, så du har al mulighed for at slå dig løs og prøve nye ting af.

Vælg take-away fordi det er det nemme valg

Man kan ikke komme uden om at take-away gør madlavning en helt del nemmere. Med take-away behøver du at planlægge meget, og du går heller ikke på kompromis med kvaliteten af maden. Tit og ofte kan du også få rabatter, hvis du kommer flere gange – og så er det pludselig heller ikke særlig dyrt. Det er da ret smart.