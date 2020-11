Træningsleg for både store og små

Stærk form For ikke så længe siden gik en gruppe sammen om at skabe Gladsaxe OCR som træner på anlægget ved Bagsværd Svømmehal og Idrætsanlæg

Af Gitte Ganderup

En ny foreningen har set dagens lys i Gladsaxe. En Obstacle Course Race-foreningen som træner sammen ved Bagsværd Svømmehal og ved Gladsaxe Idrætsanlæg.

Hele ideen med at starte en OCR klub er at få organiseret træning og få samlet nogle udøvere i et fællesskab.

OCR en slags forvokset legeplads blandet med løb i naturen. Det handler om at kravle under ting og klatre over ting, balancere, gå armgang, slæbe træstammer og sten, hoppe i dæk og møve sig gennem rør, gennem vand og mudder. Al den slags leg man finder på legepladser overalt i landet. Derfor mener Gladsaxe OCR, at det er en helt oplagt sportsgren for børn.

Derudover er der nogle sværere forhindringer, men når man er ude til løb er det altid skaleret så børn også kan være med.

De såkaldte familie-OCR løb er ved at være rigtig populære, og her er de sværeste forhindringer fra de ‘rigtige’ løb taget væk. Som regel ligger familie-løbene dagen efter hovedløbet.

– Nogle af os har selv børn, der synes det er fedt at være med til løb, men der er ret dårlige muligheder for at gå til OCR for børn, som man for eksempel kan gå til fodbold eller håndbold. De nærmeste steder er Amager og Holbæk og det hænger jo ikke sammen for almindelige familier i hverdagen, hvis man bor her omkring, skriver klubben til Gladsaxe Bladet

Elitetræner

32-årige Jonas Kofoed er træner i den nye klub. Han har kvalifikationerne på plads som deltager ved både EM og VM i OCR, lige som han også tidligere har været OCR-træner i forskellige indendørs træningscentre.

Det er efterhånden nogle år siden at Jonas Kofoed faldt for sporten. I mens han trænede og udøvede Judo.

– Min træner i det træningscenter som jeg kom i, var ambassadør for Nordic Race (Danmarks største OCR-løb, red. ) og jeg fik mulighed for at deltage i løbet. Efter det ville jeg have mere.

Jonas ved præcis, hvorfor han blev vild med OCR.

– Det er jo som en leg. Man kan te sig fuldstændigt som en abe selvom det er en sport, siger han.

– Træningen er sjov for det er ikke bare at stå og løfte en vægt op og ned. Der et element af leg og et konkret mål – du skal kunne komme over noget og under noget på tid.

Gladsaxe kommune har gennem det sidste års tid løbende har udbygget området ved Bagsværd Svømmehal og ved Gladsaxe Idrætsanlæg med OCR faciliteter.

Faciliteterne bliver desuden løbende udbygget efter princippet om at jo flere der bruger dem jo mere bliver der udbygget.

– Det vil vi som klub gerne støtte op og invitere endnu flere folk indenfor. Faktisk kan alle interesserede komme med til prøvetræninger hver onsdag fra 17.30-19.00 – pga. corona restriktioner er man dog indtil videre nødt til at melde sig til på mail gladsaxeocr@gmail.com, oplyser klubben.