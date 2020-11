Trods dårligt vejr og flyt træningen indendørs

SPONSORERET INDHOLD: Der er ikke noget værre end at begive sig ud på en lang cykeltur, og himlen så beslutter sig for at åbne sine sluser. Det bliver i hvert fald hurtigt en kold og våd fornøjelse der nemt kan føre en forkølelse med sig.

Derfor kan det også være svært at holde motivationen højt. Men der er løsninger! Hold cykeltræningen vedlige over vinteren med en spinningcykel til hjemmet. Det giver dig muligheden for at rykke din træning indendørs, og du kan uden problemer sidde med musik eller en podcast i ørerne, så du er underholdt i hele træningen. På den måde kan du også drømme dig ud på de stier, du kører på om sommeren. Ved at have en spinningcykel hjemme kan du være sikker på at være en af dem, der ikke mister en stor del muskelmasse i løbet af de kolde, mørke måneder, ligesom det ikke vil tage lang tid at komme tilbage i rytmen med en fast, udendørs cykeltur, når det bliver godt vejr.

Forskellige spinningcykler med forskellige formål

Der er forskel på, hvad man har af mål med en spinningcykel. Nogle bruger det primært til at holde formen lidt ved lige, mens det for andre decideret er for at være klar på konkurrence og udfordringer, når der ikke længere er risiko for våde eller glatte stier. Derfor er der også forskel på cyklerne. Nogle er meget simple og kan indstilles med forskellige højder og forskellige gear. Disse cykler fylder typisk heller ikke så meget og kan godt stå i et hjørne, uden de generer alt for meget. Omvendt findes der også cykler med en større udstyrspakke, hvor der både er pulsmåler og kalorietæller, ligesom den kan huske din udvikling fra gang til gang og tælle dine kilometer for dig, så du kan følge med i, hvor mange omdrejninger benene får taget på en træning.