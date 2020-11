Uddelte tæv og satte bil i brand

Foto: Peter Kenworthy.

22-årig mand blev varetægtsfængslet i sag om vold og hærværk på Søborg Hovedgade

Af Peter Kenworthy

På Gentofte-delen af Søborg Hovedgade nikkede en 22-årig mand fredag ved 15.30-tiden en anden mand en skalle og overfaldt ham med slag og spark, efter et økonomisk mellemværende. Den 22-årige satte efterfølgende ild til den anden mands bil, efter at have overhældt bilen med benzin.

– Han forsvinder fra stedet og kommer tilbage ved 16.20-tiden, og sætter ild på bilen der tilhører den mand han har overfaldet. Han forsøger at flygte, men bliver anholdt, afhørt og fremstillet i grundlovsforhør, fortæller Nordsjællands Politi til Gladsaxe Bladet.

Gerningsmanden blev varetægtsfængslet i fire uger, sigtet for brandstiftelse, vold af særlig grov karakter og hærværk. Politiet fortæller at man arbejder videre med sagen.