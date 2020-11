Vær opmærksom på nærkontakten

Foto: Colourbox.

Kommunen opfordrer forældre til at holde børn der har været i nærkontakt med coronasmittede hjemme

Af Peter Kenworthy

Der har været flere smitteudbrud på Gladsaxes skoler på det seneste, og der har været elever der, ifølge Gladsaxe Bladets oplysninger, ikke har overholdt retningslinjerne for hjemsendte elever.

I et brev til kommunens børn og forældre, sendt over skole-hjem-platformen Aula fredag , opfodrede børne- og kulturdirektør, Thomas Berlin Hovmand, og skolechef, Michael Mariendal, til at man er særlig opmærksom på nærkontakten eleverne imellem.

– Der er fortsat mange smittede børn og unge i Gladsaxe, og vi vil derfor gerne bede om jeres hjælp. Hvis I får besked om, at jeres barn har været i nærkontakt med en smittet uden for skolen, beder vi om, at I holder jeres barn hjemme fra skolen, skriver børne- og kulturdirektøren og skolechefen blandt andet i brevet.

– Vi ved, at det kan være forbundet med mange vanskeligheder, når vi sender jeres børn hjem for at stoppe smittekæder. Derfor vil vi gerne sige jer en meget stor tak for jeres opbakning til medarbejdere og ledere på skolerne og for jeres indsats, tilføjer man.

Københavns Vestegns Politi opfordrede torsdag desuden til at man huskede mundbindet når man handler.

– Sprit, afstand, antal kunder i butikken, forsamlinger på max 10 og kunder med mundbind. Det er nogle af de krav, som skal begrænse corona-smitten, og dem holder politiets coronapatruljer et vågent øje med i både små forretninger og store butikscentre, tilføjede politiet.

Gladsaxe havde 138 registrerede smittede i den seneste uge, hvilket giver kommunen den ottendehøjeste smitteincidens per 100.000 i landet.

Den aldersgruppe med flest smittede i Gladsaxe er de 20-29 årige, efterfulgt af de 50-59 årige og de 10-19 årige.