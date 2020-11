Varmt, vådt og vildt

Klimaforandringerne gav en rekordvåd vintersæson, hvor paraplyen ofte måtte ud og luftes. Foto: Peter Kenworthy.

CO2-niveauet i atmosfæren er rekordhøj og stigende, siger WMO. Og det giver stigende temperaturer og masser af regn

Af Peter Kenworthy

Corona-nedlukningen gav kun en lille bule på en ellers opadgående CO2-kurve, udtaler generalsekretæren i World Metrological Organinization (WMO), Petteri Taalas. Coronaen har nemlig kun reduceret vores mobilitet, ikke vores overordnede energiforbrug, skriver WMO i en pressemeddelelse.

Samtidig skaber klimaforandringerne, der er forårsaget af den stigende CO2-udledning, klimaændringer der eksempelvis får mængden af nedbør til at stige, og skaber store ødelæggelser, som man så i en rekordvåd sidste vinter og forår. Vejret i Danmark bliver nemlig varmere, vådere og vildere.

Og det må kommuner som Gladsaxe også forholde sig til, gennem alt fra grønne klimaveje i Bagsværd og regnvandsopsamling på Kong Hans Allé, til regnvandsanlæg i Kagsåparken og regnvandsløsninger i Høje Gladsaxe Parken.

For DMI advarer om, at meget tyder på, at vi i et fremtidigt klima med stigende temperaturer, også vil opleve markant flere ekstreme regnskyl i Danmark end tidligere.