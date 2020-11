Henrik vil være spidskandidat

Foto: Peter Kenworthy.

Henrik Sørensen stiller op som spidskandidat til byrådet for De Konservative

Af Redaktionen, redigeret

På opfordring fra mange medlemmer af Det Konservative Folkeparti har Henrik Sørensen besluttet at stille sig til rådighed som spidskandidat til kommunalvalget i Gladsaxe, fortæller han.

– Vi skal have meget mere end det ene mandat vi har fået ved de to sidste byrådsvalg. Og vi har alle muligheder for at få fremgang. Bliver jeg valgt af medlemmer som spidskandidat er jeg parat til, at kæmpe for at vi kan få fremgang den 16. november 2021, siger Henrik Sørensen.

Han tilføjer at han blandt andet vil arbejde for et grønt Gladsaxe, effektiv administration og bedre skoler.

– Jeg ser frem til det næste år, hvor jeg sammen med medlemmer af Det Konservative Folkeparti vil gøre alt for, at præsentere en klar konservativ politik for borgerne så vi få mere konservativ indflydelse i Gladsaxe, fortæller Henrik Sørensen.

Henrik Sørensen har været medlem af Gladsaxe Byråd i 10 år, samt været folketingskandidat for Det Konservative Folkeparti i Gladsaxe siden 2006.