250S-sag udstiller Gladsaxe 

Sagen om bus 250S, som borgmesterpartiet (S) ønsker omdøbt og delt i to linjer, er ved at udstille Gladsaxe Kommune i resten af hovedstadsregionen på en ærgerlig måde. De kommuner, der vil blive berørt af en eventuel kommende ændring, er af Region Hovedstaden ved at blive hørt om deres syn på at omlægge, omdøbe og […]

Af Astrid Søborg, byrådsmedlem, gruppeformand (V)

Sagen om bus 250S, som borgmesterpartiet (S) ønsker omdøbt og delt i to linjer, er ved at udstille Gladsaxe Kommune i resten af hovedstadsregionen på en ærgerlig måde. De kommuner, der vil blive berørt af en eventuel kommende ændring, er af Region Hovedstaden ved at blive hørt om deres syn på at omlægge, omdøbe og dele 250S. I Dragør Kommune har politikerne allerede sagt nej tak. Dragør har dermed fulgt trafikselskabet Movias anbefalinger om, at man ikke bør skabe forvirring hos passagerne om S-busserne, som er en rygrad i det regionale busnet. Også Københavns, Frederiksberg og Tårnby Kommune skal nu udtale sig.

Venstre i Gladsaxe Byråd ønskede at løse problemet for trafikbetjeningen for Høje Gladsaxe ved en mindre ruteomlægning og mange afgange i timen for bus 68. Men for Socialdemokraterne var det vigtigere at tage nogle hurtige politiske point ved at vise, at man skaffer 250S tilbage til Høje Gladsaxe. Som en konsekvens ulejliger man nu Region Hovedstaden og fire kommuner med en henvendelse, der signalerer, at Gladsaxe ikke formår at se regionens kollektive trafiksystem i et større perspektiv og tage ansvar for helheden. Det er ekstra ærgerligt, når vi har så hårdt brug for, at det kollektive transportsystem i regionen fungerer, hvis vi skal bekæmpe trafikstøj og trængsel på vejene også hos os selv.

Borgmester Trine Græse (A) har tydeligvis ikke haft hånden ordentligt på rattet i denne sag.