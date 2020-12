Åbenhed i forvaltningen

På byrådets møde i oktober debatterede byrådet om politikerne og borgerne skal have adgang til at se antallet af borgerklager på Sundheds- og Rehabiliteringsområdet.

Af Henrik Sørensen

Henrik Sørensen, Folketingskandidat (C)

På byrådets møde i oktober debatterede byrådet om politikerne og borgerne skal have adgang til at se antallet af borgerklager på Sundheds- og Rehabiliteringsområdet.

Noget som burde være en selvfølge. Men åbenbart ikke i Gladsaxe. Socialdemokraterne, SF og De radikale mente, det var for meget bureaukrati, hvis forvaltningen skal opgøre antallet af borgerklager.

For meget bureaukrati er vist mest af alt en dårlig undskyldning for ikke at vil oplyse byrådet og ikke mindst borgerne om antallet af disse klager.

Forvaltningen opgør nemlig ikke de klager, den modtager centralt så den har et overblik over klager men gemmer dem på hver enkelt borger. Dermed er det ikke kun politikere og borgere der er afskåret fra at vide hvor mange som klager. Forvaltningen ved det heller ikke selv når man journaliserer klagerne på hver enkelt borger og ikke centralt.

Politikere og borgere skal have mulighed for at se forvaltningen i kortene. Det bør være den største selvfølgelighed, forvaltningen kan fortælle hvor mange borgere som klager.

Både politikere og forvaltningen kan yde borgerne en bedre service, hvis man ved, hvor man gør det godt og hvor man gør det dårligt.

Ingen har vel interesse i utilfredse borgere. Mindst af alle politikerne. Lad os derfor få mere åbenhed i Gladsaxe Kommune. Det er alle bedst tjent med.