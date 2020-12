Året der gik i klik

En lille historie om bamser i Gladsaxes vinduer var årets mest læste historie på gladsaxebladet.dk. Foto: Peter Kenworthy.

Læserne på Gladsaxe Bladets hjemmeside klikkede mest på historier om bamser, skudepisoder, corona og nyåbnede restauranter

Af Peter Kenworthy

2020 har været et år hvor vi lærte at bruge håndsprit og ansigtsmasker, og holde ferie i Jylland. Men der var også et år med alt fra skuddrab, bamsejagt og biljagter, til restaurantåbninger (og nedlukninger), påbud og partiskift.

Vi kan, af gode grunde, ikke vide hvilke artikler læserne har fundet mest interessante eller har læst mest i den trykte avis. Men vi har set på hvad I har klikket mest på, på gladsaxebladet.dk.

Og her indtog en lille hyggelig artikel om hvordan Gladsaxe-borgerne satte bamser og plysdyr i deres vinduer, så børnene kunne gå på ”bamsejagt” under corona-nedlukningen, en klar førsteplads. Over 17.000 klikkede ind på den historie.

Ellers var det i høj grad kriminalsagerne og erhvervsartiklerne der blev klikket ekstra meget på i det forgangne år.

Kriminalsager, salater og corona-symptomer

Tusindvis af læserne klikkede ind på artikler om en narkopåvirket mand der slog et vidne og forsøgte at stikke af på stjålen cykel, efter at have kørt sin bil ind i en mur ved rådhuset, samt om skuddrab i Mørkhøj, skudepisode i Høje Gladsaxe og biljagt på Søborg Hovedgade.

Og andre tusinder klikkede på historier om salater, brunch og burgers i nyåbnede Café 4 Kløver, eller ligeledes nyåbnede Restaurant Vert på Gyngemose Parkvej, hvor der både er sushi og flæskesteg på menukortet og plads til hele 350 gæster.

Historier om alt fra hvordan Sundhedsstyrelsen opfordrede os til at blive hjemme, hvis vi havde corona-symptomer, den kommende lukning af Skovbrynet Skole, påbuddet til Kildegården, flere rotteanmeldelser, Bagsværds kommende bilmuseum og Kristian Niebuhrs skift til Socialdemokratiet, til Lene Svendborg og Lise Tønner der blev løsgængere, brand på Bagsværd Skole og DSB der ville lukke Skovbrynet Station blev også læst flittigt.

Og det samme gjorde årets aprilsnar, der hævdede at en norsk oliemilliardær ville bygge et 48-atagers hotel på posthusgrunden i Søborg.

På bladets Facebook-side er der også blevet læst og delt en hel del. Blandt andet blev artiklen om bamserne i vinduerne liket eller delt over 6.600 gange.

Her er de ti mest læste artikler på vores hjemmeside Gladsaxebladet.dk i 2020:



Historie om skuddrab på Mørkhøjvej og andre kriminalhistorier blev også flittigt læst. Foto: Peter Kenworthy.