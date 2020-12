Aflys gudstjenester

Foto: Peter Kenworthy.

Biskopper, Præsteforening, Provsteforening og Menighedsrådsforening anbefaler at aflyse julegudstjenester i folkekirken

Af Redaktionen, redigeret

– Kirkeministeren har sent lillejuleaften drøftet de seneste retningslinjer for corona-håndtering i folkekirken og andre trossamfund med biskopperne og folkekirkens corona-taskforce. På mødet var biskopperne, Præsteforeningen, Provsteforeningen og Landsforeningen af Menighedsråd enige om nu at anbefale at aflyse egentlige julegudstjenester, men at holde kirkerummene åbne for personlig andagt, samt at man lokalt overvejer muligheden for at gennemføre korte andagter på de nye skærpede vilkår, skriver Kirkeministeriet på sin hjemmeside.

– Det er med stor beklagelse, at vi ikke kan anbefale at afholde gudstjenesterne i julen frem til Hellig tre Kongers søndag den 3. januar. Beslutningen kan træffes i enighed mellem menighedsrådsformanden og den præst, der har gudstjenesten. Det vil stadig være muligt at holde udendørs gudstjenester, drive-in samt virtuelle gudstjenester, skriver Provsteforeningen, Præsteforeningen, Landsforeningen af Menighedsråd og biskopperne i en pressemeddelse.