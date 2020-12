Amina vil i Folketinget

Amina Sardar vil blandt andet bekæmpe radikalisering og social kontrol, hvis hun kommer i Folketinget. Foto: Privat.

Islamkritiker fra Gladsaxe stiller op til Folketinget for Dansk Folkeparti

Af Peter Kenworthy

Amina Sardar har i de sidste tre år været medlem af Dansk Folkeparti i Gladsaxe. Hun er 42 år og dansker med afghanske rødder, der i foråret brød med islam. Nu vil hun stille op til Folketinget, efter at Dansk Folkeparti har godkendt hende som folketingskandidat.

Først skal hun dog finde en kreds der vil stille hende op, men hvis hun kommer i Folketinget vil hun arbejde for alle, også dem der ikke stemmer på hende, fortæller hun.

– I mit daglige liv har jeg udgangspunkt i Gladsaxe og København, og jeg vil prøve at forbedre de projekter, der har været i gang for at give unge et bedre og frem for alt ikke-kriminelt liv. Jeg er særlig godt kvalificeret, når det gælder om at bekæmpe radikalisering, social kontrol og ekstremisme, siger Amina Sardar.

I august fortalte hun til Gladsaxe Bladet at hun er blevet kaldt for sort racist, vantro, er blevet spyttet efter, kaldt for Mossad-agent [israelsk efterretningstjeneste], og fortalt at hun burde vaske sit ansigt hvidt, fordi hun er medlem af Dansk Folkeparti.

Amina Sardar vil dog også have fokus på andre emner, som beskæftigelse og hjemløse, fortæller hun.

– Jeg vil også have mere fokus på jobcentrenes ansvar. Formår de at få så mange som muligt i arbejde? Er der for mange på kontanthjælp og hvorfor i givet fald? Endelig vil jeg prøve at gøre noget mere for de hjemløse og udsatte. Jeg vil også gerne have fokus på dem, hjælp dem så godt vi kan. De skal ikke lades alene. De skal have hjælp, siger Amina Sardar.