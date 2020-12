Anbefaler at droppe fællessang i kirken

Lokale præster, menighedsråd, biskopper og de ansatte skal selv finder løsninger lokalt, som alle kan være trygge ved, siger kirkeministeriet. Det kan for eksempel være ved at undgå sang, have færre gudstjenester og færre deltagere i kirken. Foto: Peter Kenworthy.

Kirkeministeriet anbefaler i opdaterede retningslinjer drivein, live- eller korte gudstjenester

Af Redaktionen, redigeret

I kirkeministeriets nye retningslinjer er der også en opfordring til at finde alternativer til fællessang, når mange personer samles, sådan som det traditionelt sker i julen.

– For eksempel ved afspilning af musik eller salmesang, ved at vælge færre salmer eller vers end sædvanligt, eller ved at kun koret synger, mens kirkegængere lytter eller eventuelt nynner med lukket mund, skriver Kirkeministeriet på sin hjemmeside.

– Nu gælder det om, at præster, menighedsråd, biskopper og de ansatte finder løsninger lokalt, som alle kan være trygge ved. Det kan for eksempel være ved at undgå sang, have færre gudstjenester og færre deltagere i kirken. Mange danskere vil helt sikkert vælge at følge gudstjenesterne på TV, radio eller live-streamet fra den lokale kirke. Og for kirkegængerne gælder det om at følge anvisningerne nøje, for intet bliver som det plejer i år, udtaler kirkeminister Joy Mogensen.

De skærpede retningslinjer omfatter, ifølge Kirkeministeriet, alle de hidtil kendte begrænsninger og anbefalinger med hensyn til blandt andet antal deltagere, brug af mundbind og håndsprit, samt sikring af afstand mellem familier fra samme husstand og ekstra stor afstand, hvis der synges.

– Herudover er der blandt andet tilføjet en række yderligere eksempler og anbefalinger med henblik på afvikling af gudstjenester, hvor der forventes mange deltagere i forhold til lokalets størrelse. Der opfordres desuden til at overveje alternativer til fællessang, når mange personer samles, sådan som det traditionelt sker i julen, tilføjer man.