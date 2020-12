Bagsværd får et bilmuseum

Familien Haaning har en bilsamling på mere end 100 biler som strækker sig over mere end 100 år. Nu vil de have alle til at opleve bilverden fra et kulturelt synspunkt og få en masse godt oplevelser med hele familien

Af Gitte Ganderup

Om alt går vel åbner Haaning Collection sit nye bilmuseum og oplevelsescenter i Velux´s gamle beslagfabrik på Smørmosevej ved Novozymes og Novo Nordisk sidst i februar.

Inden du gaber og tænker at bilmuseer ikke er noget for dig, så hør lige hvad museumsdirektør Anders Bilidt fortæller:

– Scenariet, som vi arbejder ud fra er, at familien sidder søndag morgen og snakker om hvad dagen skal bruges på. Og så foreslår mor, at vi kan tage til Haaning, fortæller museumsdirektøren, som droppede karrieren som pilot for at gå ind i con-amore projektet som museet er.

For at hele familien skal synes om det nye museum, har de to sønner, Michael og Nicholas Haaning, taget deres bil-arv og flyttet den fra Høng, hvor museet ligger i dag, og opgraderet det i alle retninger i de nye lokaler.

Intet støvet nix-pille

Der er håndværkere i nærmest alle rum på museet i denne tid og det nye Haaning Collection tager form. Farveskalaen er holdt i mørke og kraftfulde farver. Interiøret skal holde i cognacfarvet læder og der er blevet sat lyddæmpende lofter op overalt ligesom gulvet både skal være stødabsorberede og akustikregulernede.

Brødrene og direktøren har hyret en indretningsarkitekt og en lysarkitekt, så samlingen får de bedst mulige betingelser.

– Vi tager udgangspunkt i den måde som tv-serien Mad Men ser ud på, tilføjer Anders Bilidt fra foyeren, hvor der skal hænge et ganske særligt karosseri i loftet. Det er et AC Cobra-karosseri i filmen Ford v Ferrari med Matt Damon og Christian Bale fra 2019.

Cobraens former er indbegrebet af designånden i 1960´erne og det er den stil, som det nye museum skal læne sig op ad. Det er ikke svært at forestille sig, at hvis reklamebureauet, som er omdrejningspunktet i serien Mad Men skulle designe et museum, ville det se sådan ud.

Baggrunden

Historien bag museets mange biler starter med Erik Haaning som i dag er 78 år gammel.

Han driver en række kiosker og det går godt. Noget af overskuddet er brugt på vintage biler.

Generationsskifte bliver med alderen en naturlig emne, når man har noget at give videre, og derfor har de tre børn, som tæller brødrene og en søster, overtaget bilsamlingen og museet.

Forretningsgenet er stærkt i flere generationer i familien Haaning og brødrene kan, med direktørens ord, ind til videre selv finansiere museet.

Og det bringer os op til nutiden, hvor man kan undre sig over, om det er smart at åbne et museum midt i coronatiden.

– Det kan være at det ikke er smart, men det kan også vise sig at være det perfekte tidspunkt. Vaccinen lader til at være på vej og med forårets komme, kan vi få mere frisk luft omkring os, siger direktøren.

Ruten rundt i museet er desuden lavet på en måde, så det vil være overskueligt at gøre det ensrettet, holde afstand og spritte af.

– Vi skal have et stort korps af kustoder og det er en oplagt mulighed, at en del af deres job er at spritte af, forudser han.

Mange aktiviteter

Uden mad og drikker, duer helten ikke på museumstur. Og derfor er der afsat et stort lokale som skal have bygget et engelsk orangeri på, som stikker ind i museet. Adgangen til caféen bliver muligt uden entrébillet og det bliver en god forpagter, som skal varetage den.

– Og så kommer der et drive-in vindue her, fortæller Anders Bilidt og går hen til vindueskarmen i cafélokalet som enten bliver rødt eller grågrønt.

For det er jo oplagt at et bilmuseum har en drive-in løsning med take away.

Udover at være et museum med en fast samling, en café, en biograf og et vintage bilværksted, kommer der også til at være en række events for de bilinteresserede men også for dem som er optaget af en bestem periode.

Første event bliver den 15. marts hvor det skal fejres, at der er 60-årsdagen for Jaguar E-typen.

– Den kom på gaden den 15. marts 1961. Det er en ikonisk sportsvogn, så det skal fejres, siger museumsdirektøren som fik sin første vintagebil som 16-årig.

Af andre events har ledelsen på museet talt om sæbekasseløb og muligheden for pop-up shops med vintage kjoler lige som museumsbutikken også skal have et udvalg af tidstypiske varer.

Derudover er der indkøbt to professionelle køresimulatorer mage til dem som man bruger i formel 1. Dermed er legepladsen til de større sikret lige som der også skal være en store, indhegnet legeplads med udgang fra museet.

Udstillingen skal rumme biler fra gårdsdagens hverdagsbiler til Ferrari, Lamborghini og Rolls Royce derudover skal der også udstilles 20 vintage motorcykler og 20 vintage knallerter