Bodegaen var en god idé

Ejere af Mørkhøj Bodega i tre generationer bag disken. I midten Per Andersen i blåt, yngstemand er Frank Holmqvist, til højre står førstetjener Poul-Egon Arslev. Foran baren ses jubilæumsfruen som var gæst den første dag og tre år senere giftede sig med Per Andersen. Nærmest vasken ses Keld, som overtog efter Per Andersens partner Jørgen, som nu er død. Foto: Kaj Bonne

Mørkhøj Bodega fyldte 50 år den 1.december og blev fejret af de lokale gæster som stadig fylder stedet dagligt

Af Gitte Ganderup

For 50 år siden stod Per Andersen sammen med sin partner Jørgen i Mørkhøj Bodega som netop var blevet tom.

De første gæster ved åbningsreceptionen var alle kollegerne fra Orkidé Terassen i Rødovre Centrum, hvor de to nyslåede bodega-ejere kendte hinanden fra.

– Alle vores tidligere kolleger var kommet i bus fra kl 10 til klokken 12. Da de tog hjem, vaskede vi glassene op og så stod vi der. Det var helt tomt. Nå. Hvad så, siger Per Andersen.

Men klokken 14 begyndte de første nye gæster at komme.

– Da klokken var 17 – 17.30 kunne vi ikke slå os frem for gæster. De lokale kom ikke hver dag, men hver eneste dag, fortæller Per Andersen om tiden i 70´erne.

Lokal dagligstue

I dag er det Frank Holmqvist som står bag baren og er den bror, psykolog og hjælpende hånd, som ansatte på værtshuse ofte er.

– Vi er her fordi det er de voksnes ungdomsklub. Det er jo ikke for at blive skidefuld, at man kommer her men for at mødes og snakke sammen. Det er samværet som tæller, siger Frank Holmqvist som er kommet Mørkhøj Bodega, siden han var barn i selskab med sine forældre, som også var blandt de faste gæster.

Oprindeligt er Frank Holmqvist uddannet elektriker og arbejdede også 13 år i den branche, men efterhånden som hans, nu tidligere, svigerfar havde brug for mere hjælp på Mørkhøj Bodega og sidenhen gerne ville overdrage, blev det Frank som overtog.

– Jeg drømte om at have noget selv i nattelivet. Et eller andet. Altså jeg gad ikke en skobutik. Det gør mig glad at have ansvaret her. At støvsuge og lægge planer for udviklingen. Jeg kan godt lide at gå på arbejde her, fortæller han inden dagens åbne hus går løs.

En god idé

Da Per Andersen var single i 1970, fulgte han med i tilblivelsen af Valhøj Bodega. Der blev brugt mere end 100.000 kr på indretningen, fortæller han, og det kunne han ikke forstå, for det var rigtig mange penge.

– Men så var jeg derovre før middag. Det var fyldt. Efter middag: Det var fyldt. Aften: Det var fyldt, siger han.

Det virkede som en god idé og gav blod på tanden. Han kontaktede en ejendomsmægler men det lokale i Hillerød, som han havde kig på, gik til nogle andre.

– Men han havde en tidligere slagtebutik i Mørkhøj. Jeg sagde ”hvor er Mørkhøj?” men da han sagde i nærheden af tv-byen, dæmrede det lidt.

Da Per Andersen så lokalet, var der fliser fra gulv til loft, to kølerum og toilet i baglokalet. Alt i alt vurderede han, at det så ret fornuftigt ud.

Samme dag kontaktede hans forretningspartner ham og sagde, at han havde hørt om en lukket slagter. I Mørkhøj.

– Det kunne ikke være anderledes. Det var den vi skulle have, fotæller Per Andersen.

Hele den historie udspillede sig for 50 år siden den 1. december. Det fejrede Frank Holmqvist med gratis fadøl og snacks til de 42 gæster som der er plads til på én gang på bodegaen. Heriblandt de tidligere ejere af Mørkhøj Bodega.

Åben billederne for at se jubilæumsfestilighederne