Bonett vil fokusere på de ældre

Stiller op til regionsrådet og byrådet for Dansk Folkeparti

Af Peter Kenworthy

Bonett Trusell er flasket op med politik. Hendes far var aktiv politikker og viceborgmester i Egedal Kommune, men sov stille ind tidligere på måneden.

– Selvsamme triste dag fik jeg den glædelige besked om at jeg var godkendt som regionsrådskandidat for Dansk Folkeparti. Det bliver en dato at huske, fortæller Bonett, der også er kandidat til kommunalvalget.

Og nu vil Bonett, som bor i Rundgården i Søborg og er næstformand i Dansk Folkeparti Gladsaxe, benytte sin alsidige erfaring som sygeplejer, pædagog og fra børnerådgivningen i Børns Vilkår i lokalpolitik, fortæller hun.

– Mit fokus vil helt klart ligge hos de ældre borgere, at sikre at der er trygge forhold og god service for dem, sikre at de får en anstændig behandling på sygehuse, plejehjem med mere. Vi kan ikke være andet bekendt, siger Bonett Trusell.