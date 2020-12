SPONSORERET INDHOLD: Gå julen i møde med ro i maven og god samvittighed med en Covid-19 hurtigtest. Med en Covid-19 hurtigtest får du svar med det samme, så du kan undgå mistanke og roligt kan mødes med dine nærmeste. Vores Covid-19 hurtigtest er en antigen-test som tages ved en næsepodning.

Denne hurtigtest er til dig, der ikke har symptomer eller har været i nærkontakt med en smittet, men som blot vil sikre sig at kunne mødes med dem de har kær, uden at kunne sætte ældre familiemedlemmer eller andre udsatte i fare. Vores vision i denne hårde tid er at gøre Danmark til et sikkert sted og at hjælpe til i de steder, hvor der er ekstra brug for det.

Hos os er du i trygge hænder

Lægernes Hurtigtest & Vaccineklinik består udelukkende af professionelt personale, der sætter høj faglighed i første række. Vi følger alle sundhedsmyndighederne retningslinjer, og vores mål er at give vores kunder en god oplevelse, i trygge hænder, når de får foretaget en Covid-19 hurtigtest.

Sådan foregår det

En hurtigtest hos os tages ved en næsepodning. Derefter viser vores hurtigtest indenfor 15 minuttuer, om du har Covid-19. Ved en positiv hurtigtest er vigtigt at du går i selvisolation med det samme og følger myndighederne retningslinjer. Dit svar sendes elektronisk og kan fås som et krypteret Covid-19 certifikat. Du har også mulighed for at komme direkte ind fra gaden og blive testet, selvom du ikke har booket tid i forvejen.

Om Lægernes Hurtigtest & Vaccinekliniks Covid-19 hurtigtest

Vores test er en antigentest, der indenfor 15 minutter kan påvise Covid-19 i kroppen, hvis det skulle forekomme. Vi anvender Biosynex, som er 96% pålidelig på sensitivitet og 100% pålidelig på specificitet. Biosynex hurtigtesten er er godkendt i Europa og CE-mærket. Testen er derudover en af de mest validerede antigentests på markedet, og ydermere produceret i EU, hvilket gør at den lever op til den markedstandard, der hedder minimum 95% følsomhed.

Sikker privat politik

I forhold til vores privat politik anvender vi dine oplysninger i et omfang, der er relevant for yderligere smittespredning, for at skaffe viden om Covid-19 og i statistiske sammenhæng. Dine oplysninger vil blive delt med vores samarbejdspartnere KMD og Qlife, og vi opbevarer dine oplysninger så længe de kan være nødvendige for overstående relevante opfang. Vi sætter kvalitet og information i højsæde, og vi garanterer dig, at dine data er i sikre hænder. Vi tilpasser os løbende den teknologiske udvikling for fortsat at kunne leve op til netop dette, og gør brug af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.