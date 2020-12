De bedste isolerende vinterjakker til herre

SPONSORERET INDHOLD: Skal du finde en behagelig, varm og isolerende vinterjakke til mænd? Og vil du vide, hvad der gør en vinterjakke god? I denne korte artikel giver vi dig tre gode grunde til at vælge en vinterjakke samt tre vinterjakker, du kan blive inspireret af. Find ud af mere herunder.

Af SPONSORERET INDHOLD

Vinterjakken skal være isolerende

Der er mange forskellige vinterjakker, så der er også stor forskel på vinterjakkerne. Alle de forskellige jakker har deres fordele og ulemper alt afhængigt af, hvilket vejr, hvilken aktivitet og sammen med hvilket tøj, du skal bruge den. Hvis det også er vigtigt for dig, at tøjet er bæredygtigt, kan du læse med her. Vi kan stille det op på følgende måde:

● Find den rigtige isolationsevne til dig

● Find ud af hvor meget du skal bevæge dig i den

● Find ud af hvad du skal have på sammen med den

Vinterjakkens isolationsevne

En vinterjakkes isolationsevne afhænger meget af, hvilket materiale jakken er lavet i. Det vil normalt være omtalt som jakkens foring. Der er to former for foring:

● Syntetisk foring

● Dunforing

Syntetisk foring er en kunstig type af foring, som også kaldes fibermaterialer. Ligesom dunforingen består den af en masse små tråde, der er viklet ind i hinanden. Det skaber små luftlommer, hvor varmen opfanges og dermed holder dig varm.

En jakke med dunforing er foret med dun, som er let at pakke sammen, varmer rigtig godt og er let. Det skyldes dunenes vægt. Det vil også sige, at jo mere din dunjakke vejer, desto lavere temperaturer kan den holde til i længere tid. Det kaldes fill power. Fill power eller fyldkraft giver en indikation af, hvor meget luft én tomme dunfyld kan fastholde, og dermed hvor godt fyldet varmer. Jo bedre fyldkraft, desto bedre varmeegenskaber har jakken i forhold til fyldets vægt.

Skal din vinterjakke være vandtæt og vindtæt?

Det er let at stille krav til din vinterjakke, noget andet er, om jakken kan leve op til dine krav. Det er mange faktorer, som spiller ind, hvis du gerne vil have en vindtæt og vandtæt jakke. En af dem er skallen på jakken. Der findes to typer af skaller:

● Softshell

● Hardshell

En softshell er en blød skal, som hovedsageligt vil beskytte dig mod vinden. Den vil også i mange tilfælde være vandafvisende. Det vil sige, at den afviser vandet, men ved større mængder af regn, vil den have svært ved at afvise vandet. Til at holde dig vandtæt skal du kigge efter en hardshell. Hardshell jakken har en skal som i langt de fleste tilfælde vil holde dit tæt fra både vind og vand. Igen er det vejledende, hvor meget vand den kan tage, og det kommer meget an på, hvor mange penge du vil give for jakken.

Vinterjakke efter dit aktivitetsniveau

Isoleringsevnen kan være rigtig god, men bevæger du dig rigtig meget, kommer du til at svede. Jo mere sved du producerer, desto mere sved skal du også af med. Det bliver bare et problem, når din jakkes isolering er rigtig god. Derfor bør du se efter en jakke, hvor dit aktivitetsniveau også kan følge med.

Du skal vælge en vinterjakke med kunstig foring hvis:

● Vinterjakkens vægt ikke er så vigtig for dig

● Vinterjakken skal holde dig varm over længere tid

● Vinterjakken skal kunne holde på fugt og ånde fugten ud af jakken.

● Hvis du vil betale lidt mindre

Du skal købe en vinterjakke med dunforing, hvis

● Din vinterjakke skal være let

● Din jakke skal kunne holde til meget kolde temperaturer

● Vinterjakken skal ikke bruges til anstrengende aktiviteter

2 gode vinterjakker til herre

1. Bison vinterjakke – Se mere her

2. Lindbergh vinterjakke – Se mere her

Yderligere inspiration til at finde gode vinterjakker

Savner du inspiration til at finde flere vinterjakker? Kom ned i en af Tøjekspertens butikker og find en masse forskellige vinterjakker i mange forskellige størrelser, materialer, mønstre og farver.