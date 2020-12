Derfor er et samlelån en god ide

SPONSORERET INDHOLD: Har du svært ved at overskue de månedlige udgifter? Betaler du ned på flere forskellige lån? Så er du ikke alene. Mange danskere kæmper med at bevare overblikket over økonomien, og bliver mødt af røde tal sidst på måneden. Heldigvis er det mulig at gøre noget ved det. Hvis du samler alle dine lån i et samlelån, så får du en meget mere overskuelig økonomi. Læs med her, hvis du vil vide mere om samlelån.

Lav et realistisk budget

Hvis du skal lykkes med at vende de røde tal til sorte tal, så kræves det at du får overblik over din økonomi, og får lavet et realistisk budget. Et realistisk budget, er et budget som ikke kun ser godt ud på papiret, men som fungerer godt i praksis. Når det er sagt, så må det gerne være et stramt budget, men det skal være muligt at leve for de penge som man faktisk har tilgængelig.

Når du udarbejder et budget for det kommende året, så skal du også overveje hvor du kan spare, og hvilke poste som kan slettes fra budgettet. De faste udgifter, skal selvfølgelig kunne overholdes, mens du sandsynligvis kan spare på diverse, og på madposten. De største syndere på budget posten er ofte en alt for stor madpost, samt passive abonnementer og udgifter til selvforkælelse og udstyr.

Det kan derfor være en god ide at beslutte sig for at holde tilbage med nye investeringer, og prøve at bruge mindre penge på fest og fornøjelse i et stykke tid.

Et andet sted, som kræver lidt omtanke, er ens gæld. Hvis du har mange forskellige lån, fra flere forskellige kreditorer, så er du ikke alene om dette. Det er helt almindeligt at låne penge, men det er desværre nemt at miste overblikket. Hvis du samler alle dine lån i et samlelån, så kan du spare penge.

Hvad er et samlelån?

Et samlelån er en sammenlægning af alle dine forskellige lån, til et lån. Samlelånet er det ene lån du sidder tilbage med, når du har samlet alle dine forskellige lån i et samlelån. Fordelen er selvfølgelig at et samlelån er overskuelig, da det kun er en kreditor, en rente, et månedligt afdrag og et lån. Et samlelån er ikke kun nemmere at overskue, for de fleste vil et samlelån være en billigere løsning.

Når du har et samlelån, så er det ofte lavere ydelse, lavere rente og lavere gebyrer på din gæld. Et samlelån sparer dig derfor for penge, samtidig som det bliver mere realistisk at du kan formå at betale ned din gæld.

Hvis du har kommet ind i en nedadgående økonomisk spiral, hvor det ene lån betales med et nyt lån, så er det hurtig at miste overblikket. Uden du ved ordet af det, så er gælden blevet helt uoverskuelig. Det er derfor vigtigt at komme ud af denne spiral, og få styr på finanserne. En fornuftig måde at gøre det på, er ved at samle sine lån i et samlelån. Husk at indhente tilbud på samlelån, fra flere forskellige låneudbydere, sådan at du kan vælge det samlelån som passer bedst til din økonomisk situation.

Sådan kan du skære i madposten

Som sagt, så er madposten et av de steder, hvor de fleste af os kan spare nogle slanter. En måde at gøre dette på, er at lave en ugentlig madplan og systematisere indkøbene ud fra madplanen. Dette vil betyde at du kun køber de varer, som du faktisk har brug for, og undgår dyre spontane indkøb. Det betyder også at du vil undgå madspild.

Faktisk vil det også for de flest betyde at du vil spiser sundere, og mere varieret end tidligere, da du kan se madplanen i en større sammenhæng.