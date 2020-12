Det bliver varmere

Vi må se langt efter en hvid jul, i disse globale opvarmningstider. Foto: Peter Kenworthy.

2020 bliver et af de tre varmeste år nogensinde målt

Af Peter Kenworthy

Ifølge vejrudsigten bliver det mellem 5 og 7 grader i Gladsaxe mellem jul og nytår. Ikke ligefrem en hvid jul.

Og ifølge en ny klimarapport, udgivet af World Metrological Organization (WHO), bliver 2020 da også en af de tre varmeste år nogen sinde målt, og årtiet 2011-2020 det varmeste årti nogensinde målt.

På trods af corona-nedlukning stiger udledningen af CO2 og andre klimagasser nemlig stadig.

– Den gennemsnitlige globale temperatur i 2020 står til at blive omkring 1,2 grader over det præindustrielle (1850-1900) niveau. Der er mindst 20 procents chance for at vi midlertidigt kommer over 1,5 grader i 2024, udtalte WMO ’s generalsekretær, Petteri Taalas, i forbindelse med udgivelsen af rapporten.