Det er snart jul

Man opfordres til at holde afstand juleaften. Foto: Peter Kenworthy.

Julen betyder alt fra hygge, julemad, trafikpropper og indbrud. Men i år bliver det også en jul i coronaens skygge

Af Peter Kenworthy

I år bliver julen anderledes, men forhåbentlig også så meget som muligt ligesom sidste år.

Politiet anbefaler dog at man over juledagene og nytårsaften maksimalt er 10 personer i private hjem og maksimalt har 10 sociale kontakter. Sundhedsstyrelsen anbefaler at man aflyser aftaler med personer, man ikke plejer at ses med, men at man samtidig holder fast i de sociale indsatser mod for eksempel ensomhed over julen.

– Du kan godt gå rundt om juletræet og synge med dem, du bor sammen med, men du bør holde to meters afstand til andre. Hvis I samler flere husstande til juleaften, så overvej om I for eksempel kan danse om juletræet af flere omgange, om I kan skiftes til at synge eller om I kan nynne. Husk også at holde afstand, når der hentes gaver under træet, og når gaverne pakkes ud, skriver Sundhedsstyrelsen i en pjece.

Også juletrafikken kan blive ”coronaramt”, men ifølge Falck er det svært at spå om hvor travlt der bliver på vejene, da nogen måske vælger ikke at samle sig på samme måde, hvilket vil betyde færre biler på vejene.

På den positive side burde det være mere sikkert at køre afsted i juletrafikken. Ifølge Danmarks Statistik er antallet af spiritusulykker i december-trafikken faldet med næsten 50 procent på ti år.

Samvær, julemad og julegaver

Ifølge en juleundersøgelse, lavet af Landbrug & Fødevarer sidste år, er det som danskerne glæder sig mest til i julen især samværet med familien og vennerne, men også julemaden, julegaverne og det at pynte juletræ. De fleste skal spise klassikere som brunede kartofler, rødkål og and, mens kun fire procent siger de vil holde en vegetarisk eller vegansk jul.

En opgørelse fra Arla, over de mest søgte opskrifter på kager, knas og konfekt i juletiden sidste år på arla.dk, viser at havregrynskugler var øverst på søgelisten, efterfulgt af jødekager, pebernødder, brunkager og vaniljekranse.

Og selv om vejrudsigten ikke tyder på, at vi får en hvid jul, kan den – i disse klimatider – blive grønnere end tidligere år. I hvert fald anbefaler Danmarks Naturfredningsforening at man undgår madspild, køber bæredygtigt ind, samt husker at sortere affaldet og genbruge gaver og julepynt. Og Dyrenes Beskyttelse anbefaler, at man tænker dyrevelfærd ind i sine indkøb.

Forbrug og sang

Som Peter Faber skrev i den klassiske julesang, ”Højt fra træets grønne top”, varer julen længe, og koster mange penge. Ifølge tal fra Santander Bank er danskernes merforbrug i december steget seks år i træk – prognosen for 2020 er, ifølge YouGov, på 5.500 kroner per husstand i julemåneden.

I disse streaming-tider ligger de klassiske danske julesange dog ikke på top-ti-listen. Ifølge Gaffa var de mest streamede julesange i 2018 nemlig ”Last Christmas” med Wham, ”All I Want For Christmas” med Mariah Carey og ”Tinka” med Burhan G & Frida Brygmann.

På radioen havde Chris Reas ”Driving Home For Christmas” dog overhalet denne trio.

Men inden du kører hjem til jul, så husk at juleaftensdag sikkert også igen i år er den dag, hvor der er flest indbrud, selvom antallet af anmeldte indbrud i juledagene er faldende. Så husk at sikre boligen, hvis du ikke holder jul derhjemme.

Københavns Vestegns Politi anbefaler at man tænder lys (eksempelvis med et tænd/sluk-ur), holder øje med sit kvarter og hjælper sine naboer.



Der er ikke udsigt til en hvid jul. Foto: Peter Kenworthy.

Der er, så vidt vides, ingen coronarestriktioner der forbyder at man laver hjemmelavet konfekt. Foto: Peter Kenworthy.