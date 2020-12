Du skuffer mig, Fuglede

Ved sidste folketingsvalg sendte Gladsaxe-kredsen Mads Fuglede i Folketinget som repræsentant for Venstre. Det glædede mig. Mads Fuglede er nemlig både en sympatisk, vidende, ydmyg og kompetent politiker, der endog er værd at lytte til.

Af Kenneth Kristensen Berth

Fhv. MF Kenneth Kristensen Berth (DF), folketingskandidat

Ved sidste folketingsvalg sendte Gladsaxe-kredsen Mads Fuglede i Folketinget som repræsentant for Venstre. Det glædede mig. Mads Fuglede er nemlig både en sympatisk, vidende, ydmyg og kompetent politiker, der endog er værd at lytte til.

Mads Fuglede har nu søgt nye græsgange. Han flytter til Ringkøbing-Skjern og bliver folketingskandidat der ved det kommende valg. Alt sammen fair og ordentligt. Men hvad der ikke er fair og ordentligt er Mads Fugledes kommentar i forbindelse med valget. I en efterfølgende pressemeddelelse siger Fuglede om sit valg: ”Jeg er meget ydmyg, men også beæret over, at I har givet mig et så klart mandat. Jeg glæder mig til at rykke herover med familien og knokle for kredsen, så I har en repræsentant i Folketinget fra dag ét.”

Og her er det så at kæden falder af, for det er ikke vælgerne i Ringkøbing-Skjerns interesser Mads Fuglede er valgt til at varetage. Det er vælgerne i Gladsaxe og i hele Københavns Omegn, for det er de vælgere, der har valgt Mads Fuglede

Så der må jeg sige, at det skuffer mig dybt. Folketinget har så rigeligt med Venstre-repræsentanter, der kan varetage Vestjyllands sag.

Jeg håber, at der var tale om en fejl, da Fuglede sendte sin pressemeddelelse ud. De mange vælgere, der har stemt på Mads Fuglede har i hvert fald krav på at deres mand arbejder for deres område de næste knap tre år.

Forkortet af redaktionen.