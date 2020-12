Emma, William, Afrodite og Yoda

Matamata, New Zealand. Hobbiton - Movie set - Lord of the rings.

En del danskere lader sig inspirere af Tolkiens univers og en masse andet, når de navngiver deres børn. Foto: Colourbox.

Der er en mangfoldighed af navne i Danmark. De fortæller alle en historie

Af Peter Kenworthy

Vi bruger vores navn hver eneste dag. Et navn er identitetsgivende og ofte det første indtryk eller den første information vi får om en person. Navnet afspejler også vores forældres smag og den kultur vi er vokset op i.

Nogen bliver opkaldt efter bedstemor, andre efter fodboldspillere og filmstjerner. Nogen går efter et almindeligt navn, andre efter et særligt.

De mest almindelige nye navne i Danmark er Emma, Alma og Clara for pigerne og William, Alfred og Oscar for drengene.

Vi har ikke selv valgt vores navn – i hvert fald ikke i første omgang. Og der var da også 4.600 der skiftede fornavn sidste år.

Navne kan være populære eller gå af mode. Der blev for eksempel 280 færre der hed Peter fra 2019 til 2020, selv om der stadig er over 48.000. Og 93 færre der hed Mette, selvom over 38.000 danske piger og damer stadig svarer på navnet.

Navnemangfoldighed

Men der er også et væld af andre, mindre udbredte navne, hvis man graver lidt i Danmarks Statistiks navneside. Der er for eksempel under 10 der hedder alt fra Engel, Musling og Vølve, til Awesome, Lurifax og Viking.

Og så er der de forældre der har tænkt lidt tematisk, eller har ladet sig inspirere af sagn, film, guder eller kendte kærlighedspar.

De 280 der hedder Romeo får eksempelvis nemt ved at finde sig en Julie blandt de 21.813 der hedder det. Og de to danske mænd der hedder Lancelot kunne overveje at gifte sig med de to damer der hedder Guinevere.

Der findes også nogle få der reagerer på Ringenes Herre-navne som Gandalf, Aragorn, Frodo, Arwen og Galadriel. Eller andre der har guddommelige navne som Baal, Zeus, Jesus, Afrodite, Bacchus, Eros og Heimdal.

Og dem der hedder Anakin, Leia, Yoda, Lando, Galen, Rey og Cassian har nok forældre der har set Star Wars mere end en gang.

Der findes også både en Bim, to der hedder Bam og to der hedder Bum i Danmark. Og så er der, måske meget passende, kun en mand og en kvinde der hedder Unik.