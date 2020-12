Færre tog på Skovbrynet Station

Foto: Kaj Bonne.

Togfrekvensen nedsættes midlertidigt fra 10 til 20 minutters drift

Af Peter Kenworthy

Gladsaxe Kommune har modtaget et brev fra DSB med en orientering om, at Banedanmark tager et nyt signalsystem i brug på Farumbanen 25. januar, hvilket vil medføre en midlertidig forringelse af køreplanen på Skovbrynet Station.

Stationen får, frem til i hvert fald slutningen af april, kun en afgang hvert 20. minut, i stedet for hver tiende som det er normalt.

De nye minuttal fra Skovbrynet Station fra 25. januar bliver fra Farum mod København 01, 21 og 41, og fra København H mod Farum 05, 25 og 45.

Også Dyssegård Station får midlertidigt 20 minutters drift, skriver DSB i brevet.