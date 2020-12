Formand for hyggeklub fik Gladsaxe Ældrepris

Foto: Gladsaxe Kommune.

Lis Malm modtager årets Gladsaxe Ældrepris for sin indsats som formand for Hyggeklubben

Af Peter Kenworthy

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget i Gladsaxe Kommune har besluttet, at Lis Malm skal modtage Gladsaxe Ældrepris 2020 for sin store indsats som formand for Hyggeklubben, der er en pensionist- og efterlønsklub for Gladsaxe Kommunes borgere og andre med tilknytning til klubben, skriver Gladsaxe Kommune i en pressemeddelelse.

Borgmester Trine Græse overrakte prisen til Lis Malm på vegne af Byrådet, hvor hun lagde vægt på, at Lis Malm er med til at gøre en stor forskel, når det kommer til at sikre fællesskaber for de ældre borgere i Gladsaxe.

Hyggeklubben blev stiftet den 21. september 1970 af Gladsaxe Kommune. Klubben har 118 medlemmer, hvoraf de 109 bor i Gladsaxe.

Gladsaxe Ældrepris uddeles hvert år. Udover blomster og diplom består prisen af 10.000 kr.