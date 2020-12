Foto: Kaj Bonne.

Der skal plantes træer på Byens Arena

Af Peter Kenworthy

Hvis man går og under sig over, hvorfor der bliver gravet i Byens Arena ved Høje Gladsaxe, er svaret at der skal plantes træer og skabes ”grønne og frodige rammer”, variation og biodiversitet, som man skriver i referat fra et møde i Trafik- og Teknikudvalget i september.