Generelt fald i forbrydelser

Criminal hands locked in handcuffs. Close-up view

Foto: Colourbox.

Men overtrædelser af våbenloven er fordoblet på 10 år

Af Peter Kenworthy

Antallet af anmeldte forbrydelser er generelt faldende – men antallet af registrerede lovovertrædelser begået af 10-14 årige er stigende, efter ellers at have været faldende igennem en årrække. Og på de seneste 10 år er antallet af overtrædelser af våbenloven mere end fordoblet.

– I 2019 blev der anmeldt 354.859 overtrædelser af straffeloven mod 363.542 i 2018 – et fald på 2,4 pct. Det svarer til et fald fra 7.500 til 7.300 anmeldelser pr. 100.000 indbyggere. Hermed fortsætter det fald, der har været gældende siden 2010, kun afbrudt af en stigning fra 2015 til 2016, kan man læse i Danmarks Statistiks årlige kriminalitetsrapport for 2019.

– Der har de sidste par år været en stigende tendens i antallet af mindreårige, der begår kriminalitet og i 2019 blev der registreret 11,2 lovovertrædelser pr. 1.000 børn i alderen 10-14 år. Dog er antallet noget mindre end for 10 år siden, hvor der blev registreret 15,9 lovovertrædelser pr. 1.000 børn i alderen 10-14 år, siger fuldmægtig Isabell Bang Christensen, der er medforfatter på udgivelsen.

– Fra 2017 til 2018 så vi en stor stigning i antallet af anmeldelser for overtrædelse af våbenloven. Fra 2018 til 2019 stiger antallet yderligere 24 procent, tilføjer hun.

Politiet foretog i 2019 i alt 36.104 anholdelser. I 91 procent af tilfældene var den anholdte en mand. Hver femte anholdte var en person, der ikke havde bopæl i Danmark.

Antallet af anmeldte forbrydelser i henhold til straffeloven i Gladsaxe har været støt faldende siden 2009.