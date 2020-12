GIF Gymnastik lykkes med at afholde Julecup

Foto: Kaj Bonne

Glade gymnastik-weekender i en tid hvor alt er aflyst

Af Gitte Ganderup

De seneste to weekender har 100 gymnastikhold være på besøg hos Gladsaxe IF Gymnastik i hallerne på idrætsanlægget. Kendere vil vide, at det ikke er det samme antal om traditionen plejer at byde velkommen samlet i én weekend, men som så meget andet, så ja.

– Det har været utroligt spændende op til, om der ville komme nye retningslinjer op til, fortæller Frank Bøgelund Jensen som er bestyrelsesformand for GIF Gymnastik.

I samarbejde med Gladsaxe kommune og GymDanmark har GIF-Gymnastik udarbejdet en plan for afholdelsen af konkurrencen, som overholder alle de gældende retningslinjer.

– Det har været vigtigt for os at holde fast i vores traditionsfyldte konkurrence og skabe gode oplevelser for både gymnaster og trænere, særligt midt i denne Corona tid, hvor aflysninger desværre fylder meget. Det at få muligheden for at give 1200 gymnaster og trænere en fed oplevelse henover to weekender, betyder utrolig meget for os som forening, udtaler bestyrelsesformandne og tilføjer:

– Jeg havde hørt rygter om at Vestegnens Taskforce måske ville stramme yderligere, siger han.

Heldigvis kom der ingen ændringer som kunne vælte stævnets planlægning og alt er forløbet i afsprittede, ensrettede rammer.

Julecup i aktivitetsbranchen

GIF Gymnastik har i mange år afholdt deres egen prøve-konkurrence, hvor de inviterer alle hold til at prøve deres gymnaster af i konkurrence i en hyggelig weekend.

Det startede som Nytårscup, men da konkurrencesæsonen for TeamGym allerede starter i januar, blev det for år tilbage forvandlet til julecup.

Det er efterhånden blevet et højdepunkt for mange hold at komme til Gladsaxe og der deltager normalt 120-130 hold på en weekend, men i år har julecuppen delt det op i to weekender for at alle coronarestiktioner kunne overholdes. Herunder er der kun omkring 100 tilskuere i hver hal hvor der plejer at være et sted mellem 2- og 3000 tilskuere på en weekend.

– Vi er i aktivitetsbranchen så vi planlægger aktiviteter. Vi ville have glade børn og gode aktiviteter, siger Frank Bøgelund Jensen

God klub

TeamGym er en genre inden for gymnastikken, hvor man dyster i hold mod hinanden i tre discipliner; på trampolin, rytme og spring på bane. Der gives point for hver disciplin og den samlede score bestemmer hvem som løber med sejren. Holdet består af 6-10 gymnaster og der konkurrences i alle rækker, fra aspiranter (6-8 årige) og helt op til seniorniveau (18+).

IF-Gymnastik er en stor forening som gør sig godt indenfor Teamgym.

GIF Gymnastik har været repræsenteret ved det senest afholdte DM i næsten alle rækker. Alle seniordamer blev i 2019 danske mestre for tredje gang i streg.

Juniorpiger på gulvet

På gulvet er juniorpigerne, som deltager i danmarksserien, i gang med prøven inden konkurrencen.

Der er tre hold i en pulje, men et af holdende har meldt afbud. Når det sker, at der er afbud, plejer det at være et hold som melder afbud på grund af for mange skader eller sygdom, men denne gang har der også været hele klubber. Corona spiller ind og man kan kun gætte på hvorfor afbuddene er kommet.

Det har ingen anden betydning for disse juniorpiger, end at der så er mindre ventetid ved prøven. Gymnastik er en individuel sport.

– Man konkurrerer kun i mod sig selv, fortæller Frank Bøgelund.

Coronaregler

Når man insisterer på at lave aktiviteter i en tid hvor det er så svært, er der en hel del ting, som skal tænkes og arrangeres på ny. Holdende har været opdelt i to haller både til prøven og til konkurrencen, så der ikke var trafik mellem hallerne. Efter hver pulje tømmes hallerne fuldstændigt for mennesker og alt sprittes af. Ved alle indgange renses hænderne med sprit, der er krav om mundbind og en ekstra spritklud til at spritte sædet af med igen.

De separate ind- og udgange gjorde det lidt vanskeligt at finde ud af hvordan færdslen skulle foregå, men heldigvis var der opsat store, oppustelige snemænd ved indgangsdørene.

– Gå efter snemanden! lød det.

Endeligt er der i år færre frivillige hænder, og dem som er, skulle styre flowet ind og ud. Præmieoverrækkelsen er aflyst men til gengæld var der sørget for livestream.

Online seere

På livestreamen kunne man se, at juniorpigerne fik en flot 2.plads og at det var andet holdet som tog 3.pladsen.

Den første weekend var 1200 unikke brugere logget ind på livestreamen. Allerede lørdag eftermiddag lignede det, at det tal ville blive slået med 1000 yderligere.

Dermed er der det samme antal tilskuere som der plejer at være. De sidder bare derhjemme eller i den anden hal.

– De vil jo gerne følge med i, hvordan de andre hold klarer sig. De plejer at heppe på hinanden. Men der var en ret fin oplevelse tidligere, med nogle yngre piger, hvor de konkurrence hold heppede på hinanden, fortæller Frank Bøgelund.

Corona ændrer mange ting. Også holdsport.