Giv huset den helt store tur

SPONSORERET INDHOLD: Du ligger på sofaen under et varmt tæppe, benene er svunget og du nyder yndlingsserien - alt imens alle forpligtelserne hober sig op såvel indenfor som udenfor. Mange gange er det lettest at tage fat indenfor: en tur med støvsugeren, støvkluden og toiletbørsten og så er rengøringen i det mindste klaret.

Men udenfor kan det straks være mere udfordrende, for der er almindelige rengøringsmidler og knofedt ikke altid tilstrækkelige til at løse opgaverne. Og hvor tager man egentlig fat og hvordan skal man tage fat? I denne artikel følger der råd og vejledning til, hvilke ting, du kan gøre for at give dit hus den store tur.

Grønne arealer

Ofte er visne og forfaldne arealer i haven bevirkende til at dit hus ikke fremstår flot og vedligeholdte. Det er et let sted at starte forvandlingen, da du blot skal finde de grønne fingre frem. Her kan du klippe og trimme dine buske, luge ud i bedene og køre en tur med plæneklipperen. Og efterfølgende bør du skille dig af med haveaffaldet hurtigst muligt, så det ikke ligger og roder. Derudover kan du også plante nyt i haven, såsom planter der kan vokser sig store eller blomster, der kan pynte. Hvis du har en køkkenhave vil det uden tvivl været besværet værd at så en masse, for derefter at kunne nyde af egen avl.

Vinduespudsning

Selve huset kan sikkert også trænge til en kærlig hånd. Facader, om så de består af mursten, er vandskurede eller noget tredje, kan komme til at se kedelige og misfarvede ud på grund af alger eller andre belægninger. Dette kan man eventuelt skylle ned med en højtryksrenser. Ellers er der selvfølgelig også vinduerne, som er en del af husets facade. Vinduespudsninger er for nogle mennesker og huse ganske ligetil, men helt modsat kan det også være en stor udfordring at få ordnet. Hvis du følger linket her, vinduespudser Bagsværd, vil du kunne finde professionel arbejdskraft, der kan pudse dine vinduer i hele Gladsaxe og omegn. Og dette uanset, om opgaven er for stor, for svær eller om du blot foretrækker at lade andre om det.

Gør fliserne i stand

Omkring dit hus har du typisk også flisebelægning, og det kan være en god ide at give den en tur, for at få ting til at se “renere” ud. Du kan starte med at fjerne ukrudt mellem dine fliser, som ellers typisk få dem til at se lidt sjuskede ud. Rens af fliser er også en mulighed, hvor fliserne bliver rengjort af en ekspert, som medbringer sine egne værktøjer og midler til det. Hvis du ikke selv kan give dit hus hele turen, så kan du i hvert fald få hjælp til nogle af tingene.