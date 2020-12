Gladsaxe Kommune vil ikke tilbagebetale

Jeg har meldt mig til vandgymnastik gennem kommunen på tre hold og de blev hurtigt lukket ned p. g. a covid-19, opstart tidligst 3. januar, som jeg tvivler på. Jeg har i den forbindelse bedt om at få refunderet nogle af mine penge for de 3 hold, helt afslået af Trine Græse, begrundelsen, der er […]

Af Leila Lystoft, Søborg hovedgade 143, 1tv.

Jeg har meldt mig til vandgymnastik gennem kommunen på tre hold og de blev hurtigt lukket ned p. g. a covid-19, opstart tidligst 3. januar, som jeg tvivler på. Jeg har i den forbindelse bedt om at få refunderet nogle af mine penge for de 3 hold, helt afslået af Trine Græse, begrundelsen, der er gymnastik 2 gange om ugen a 15 minutter online.

Det er faktisk ikke det jeg har betalt for, jeg har overhoved ikke fået min vare, mener jeg er berettiget til refundering, de lagde heller ikke en klagevejledning ved afslaget. Syntes det er mere end ringe af kommunen, som ikke engang kan komme med en ordentlig begrundelse til at de beholder pengene for os pensionister, da det er gennem 60+.