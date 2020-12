Gør det svært for tyven

a burglar trying to break in an open window with a crowbar

Foto: Colourbox.

Der bliver begået færre og færre indbrud i private hjem. Det skyldes at vi er blevet bedre til at beskytte vores hjem mod ubudne gæster, siger politiet

Af Peter Kenworthy

I juledagene (24.-26. december) var der i alt under 200 indbrud i boliger i Danmark – 22 i Københavns Vestegns Politis politikreds. Det er en halvering i forhold til de seneste tre år på landsplan, og et endnu større fald i Vestegnens politikreds.

Gladsaxe rangerede, ifølge Videncenteret Bolius, i tredje kvartal dog i den ærgerlige ende på listen over kommuner med flest indbrud per husstand på en tolvteplads. I 2. kvartal af 2020 lå Gladsaxe lige over landsgennemsnittet på 28. I 3. kvartal af var antal indbrud i Gladsaxe dog steget til 96, mens landsgennemsnittet lå på 45.

Mere opmærksomme

Men de seneste 10 år er antallet af indbrud i privat beboelse generelt faldet markant.

Ifølge politiinspektør Claus Birkelyng fra Rigspolitiets Nationale Forebyggelsescenter, hænger de generelt dalende indbrudstal tæt sammen med, at danskerne generelt er mere opmærksomme på at sikre deres huse og lejligheder.

– Vi kan se, at flere og flere sikrer deres bolig. Man kan godt tænke, at en ekstra lås på døren eller en haspe på vinduet ikke gør den store forskel, men der er en klar sammenhæng mellem antallet af indbrud, og hvor svært det er for tyven at komme ind. Jo sværere det er at være indbrudstyv, jo færre indbrud bliver der kort sagt begået. Derfor er det så vigtigt, at man ved, hvad man skal gøre for at gøre livet surt for indbrudstyven, siger Claus Birkelyng.

Han giver en række gode råd:

Bliv nabohjælper, tænd lyset udenfor og klip hækken, brug tænd- og slukure og lad huset se beboeligt ud, ring 114 hvis du ser noget mistænkeligt, ring 112 hvis du ser et indbrud der er i gang netop nu, undgå at købe ting, hvis du har mistanke om at de er stjålne. Hvis ingen køber hælervarer, så forsvinder markedet for indbrudstyvene.