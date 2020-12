Henrik takkede af

Henrik Bach Mortensen kom godt rundt i verden – blandt andet til Myanmar og på Hollywood Boulevard – da har var på talerstolen til sit sidste byrådsmøde (arkivfoto). Foto: Kaj Bonne.

Venstrepolitikeren flytter til Rudersdal og udtræder derfor af byrådet fra nytår. Han havde dog lige et sidste forslag om opgaveudvalg for plejehjem og et par Kinks-citater med til årets sidste byrådsmøde

Af Peter Kenworthy

Det har været tre utrolig spændende år, hvor jeg har oplevet en samvittighedsfuld forvaltning, samt lært noget af jer alle sammen, fortalte Henrik Bach Mortensen byrådskollegaerne og embedsmændene 16. december, på hvad der efter al sandsynlighed bliver hans sidste byrådsmøde.

– Tak til alle for det meste, og tak for alt til de fleste, sagde Henrik Bach Mortensen, der gav flere af kollegaerne et positivt personligt ord med på vejen, og citerede bandet The Kinks: ”And those who are successful, be always on your guard, success walks hand in hand with failure, along Hollywood Boulevard”.

– Og fuldstændig det samme som man kan sige om Hollywood Boulevard, kan man sige om Søborg Hovedgade, tilføjede han.

Tekla Ravn afløser Henrik Bach Mortensen i byrådet.

Et sidste forslag

Henrik Bach Mortensen havde efterfølgende et sidste forslag på dagsordenen, om oprettelse af opgaveudvalg vedrørende plejehjem.

Opgaveudvalget skal undersøge og gøre rede for forholdene på plejehjemmene, forslog Henrik Bach Mortensen. Blandt andet i forhold til hvordan man sikrer de bedste forhold, arbejdskultur og effektiv ledelse, inddrager pårørende, samt sikrer at byrådet bedst tager ansvar for kommunens plejehjem.

Borgmester Trine Græse (A) fortalte, at hun hilste forslaget velkomment, og støtter det på den måde at hun anbefalede at opgaven blev sendt til Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget, med henblik på nedsættelse af et opgaveudvalg om plejeboliger med opstart senest i maj.

Også Christina Rittig Falkberg (B), Michael Dorph Jensen (Ø), Lars Abel (C), Klaus Kjær (O) og Lene Svendborg (LG) fortalte på mødet, at de støttede forslaget, der blev vedtaget i enighed, uden afstemning.