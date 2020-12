Hurtigtest kom til Gladsaxe

Jesper Thomsen (tv) fra Falck og områdeleder for Brand Hovedstaden, Robert Falkenberg, foran indgangen til det nye testcenter. Foto: Peter Kenworthy.

Flere hundrede stod i kø til at få de første hurtig-coronatest på Falcks testcenter på Vandtårnsvej

Af Peter Kenworthy

11. december indgik regeringen og regionerne en aftale med Falck om 50.000 daglige corona-hurtigtest, som supplement til de PCR-test, som bruges i det offentlige. Allerede onsdagen efter kunne Gladsaxeborgerne så stille sig i kø ved svømmehallen på Vandtårnsvej, for at blive testet.

Da Gladsaxe Bladet var der ved åbningen klokken 9, stod omkring et par hundrede i kø, men Falck siger at de er i gang med at rekruttere og uddanne flere assistenter. Blandt andet gennem et samarbejde med Jobcenter Gladsaxe.

– Vi fik ordren om at stille med 50.000 daglige test fredag klokken 20, så jeg synes at det er lidt imponerende at det hele er stablet på benene i dag klokken 9, mente operativleder i Falck, Jesper Thomsen.

Han tilføjer at testcenteret på Vandtårnsvej har gode forhold i forhold til andre testcentre. Ikke mindst med hensyn til at nogen kan stå i tørvejr hvis det regner, og i forhold til parkeringsmuligheder.

Adspurgt om svarsikkerheden på hurtigtestene i testcenteret i Gladsaxe, siger Jesper Thomsen at der er en risiko for at testene ikke er fintfølende nok.

– Vi anbefaler en PCR-test hvis man er syg, er i selvisolation eller har nære kontakter der er syge med corona. Det vi kan garantere er at vi kan finde rigtig mange der corona-positive, og vi håber samtidig på at vi kan fjerne presset fra de offentlige testcentre, tilføjer han.

En anden slags test

Borgmester Trine Græse (A) var også ude at se på det nye testcenter, og var godt tilfreds med at Gladsaxe nu har fået er hurtigtestcenter.

– Nu har vi haft en periode hvor vi har haft de mobile testcentre, og så er det superflot at der kommer et testcenter her som supplement til regionernes testcentre, fortalte borgmesteren.

– Det er jo en anden slags test, det skal man vide. Det foregår i næsen, man får svar efter et kvarter, og man finder ikke alle de positive ved hurtigtesten, tilføjede borgmesteren.

Det er gratis at blive testet af Falck, når det sker som led i den offentlige smitteopsporing, skriver Sundheds- og Ældreministeriet i en pressemeddelelse.

– Sundhedsstyrelsen fraråder fortsat brugen af hurtigtest hos personer, der har symptomer eller er nære kontakter, da disse personer fortsat bør testes med PCR-test i offentligt regi, tilføjer man.

Ifølge Falck behøver man som privatperson ikke bestille tid til testen eller vente på at få en lægehenvisning. Man kan blot møde op på testcenteret.



Der stod mange i kø til at få en hurtigtest. Foto: Peter Kenworthy.



Foto: Peter Kenworthy.