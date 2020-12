Hvad er vigtigt at anskaffe inden ankomsten af en baby?

SPONSORERET INDHOLD: Det er en stor ting at blive forældre, og selve ankomsten af barnet er noget, de fleste forældre slet ikke kan vente på. Men der er lige en hel del forberedelse, der først skal overstås, hvis det skal blive en succes for jer at være nybagte forældre.

Af SPONSORERET INDHOLD

Særligt er der nogle ting, I skal have købt til både baby og hus, helst inden barnet bliver født. Læs mere om nogle af de ting herunder.

Tøjet giver lidt sig selv

Godt nok er det ikke noget, barnet selv tænker over, men alligevel bliver I nødt til at have noget tøj klar til barnets fødsel. For det første ville barnet fryse uden, og for det andet ville I nok heller ikke være særlig komfortable ved ikke have noget tøj på. Meget babytøj er unisex, så I også kan få købt noget, selvom I ikke kender barnets køn.

Sikkerhed i hjemmet

Et lille barn kan ikke tænke selv endnu, og derfor er det også meget let for barnet at komme til skade i hjemmet. Sikkerheden skal derfor være i top, især når det kommer til f.eks. trapperne i hjemmet.

Seng – både til hjemmet og til ture

Barnet skal naturligvis også have en seng at sove i – det gælder både, når I er derhjemme, men også en weekendseng til barnet, når I en gang imellem er på farten.

Finansiering

Alt dette er naturligvis ikke gratis, og I skal finde en måde at finansiere det på. Det er f.eks. en mulighed at tage et lån til weekendseng som f.eks. kunne være et sms lån penge samme dag.

Det er dog altid vigtigt at huske på, at et lån ikke er en favorabel mulighed. Du bør kun tage et lån, hvis du ikke har andre muligheder, og aldrig låne flere penge, end du kan betale tilbage. Kig også altid på lånets ÅOP.