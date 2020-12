Ingen bankkaos i Gladsaxe Kommune

I Gladsaxe Kommune har vi et godt og konstruktivt samarbejde med begge vores banker, Danske Bank og Nordea. Derfor kan jeg på ingen måde genkende billedet af ”kommunalt bankkaos” som Henrik Bach Mortensen (V) beskrev i sidste uge.

Af Trine Græse

Trine Græse, borgmester

I Gladsaxe Kommune har vi et godt og konstruktivt samarbejde med begge vores banker, Danske Bank og Nordea. Derfor kan jeg på ingen måde genkende billedet af ”kommunalt bankkaos” som Henrik Bach Mortensen (V) beskrev i sidste uge. Det er korrekt, at vi i 2019 sendte kommunens bankforretninger i udbud. Det gjorde vi, fordi et stort flertal i Byrådet har besluttet, at en af hjørnestenene i kommunens forvaltning af borgernes penge er, at vi stiller krav til alle vores leverandører om at leve op til en række sociale, miljømæssige og etiske standarder – og det gælder selvfølgelig også bankerne.

Det er også rigtigt, at ingen banker afgav tilbud. Men vores nuværende banker har efterfølgende meddelt, hvorfor de ikke afgav tilbud. De er begge enige i kravet om overholdelse af de etiske standarder, som anbefalet af KL’s Bankråd. Men de har behov for en yderligere præcisering af bestemmelserne for rapportering og bod. De præciseringer vil vi naturligvis gerne imødekomme. Derfor har et enigt Økonomiudvalg nu besluttet at præcisere udbudsmaterialet i forhold til, hvad der kan udløse sanktioner, og hvordan der skal rapporteres.

Men vi har ikke givet køb på kravet om reduktion i vederlaget, hvis rapporteringsbetingelserne ikke overholdes, sådan som Venstre ønskede det. Så når Venstre tager æren for det nye udbudsmateriale og påstår, at Økonomiudvalget er vendt på en tallerken, er måske lige at tage munden lidt for fuld.