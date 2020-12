Ingen elever skal undvære computer i skolen

Computeren er et vigtigt redskab i folkeskolen på tværs af alle fag. Derfor var Gladsaxe en af de første kommuner til at stille en computer til rådighed for alle folkeskolens elever.

Af Claus Wachmann

Claus Wachmann, formand for Børne- og Undervisningsudvalget

Computeren er et vigtigt redskab i folkeskolen på tværs af alle fag. Derfor var Gladsaxe en af de første kommuner til at stille en computer til rådighed for alle folkeskolens elever. Vi vil fortsat sikre at alle der ønsker det får en stillet til rådighed. Ingen børn skal tabes, fordi de ikke selv har en computer, sådan som Susanne Damsgaard frygter i sidste uges Gladsaxe Bladet.

Men vi oplever ligesom vores nabokommuner i stigende grad at eleverne i 7. til 9. klasse hellere vil bruge egen computer, og en del gør det allerede. Derfor afsætter vi gradvist færre penge i budgettet til computere til udskolingen.

Lærerforeningen har rejst tvivl om der er afsat penge nok, så alle elever der har behovet kan få en computer. Svaret er at alle der har brug for en computer skal have en. Derfor vil vi løbende holde øje med om behovet matcher budgettet, og evaluere ordningen senest i starten af 2023. Samtidig må det ikke belaste den enkelte skole at der kan være forskel på hvor mange der medbringer egen computer, hvorfor puljen til computere placeres centralt.

For selvfølgelig skal skolen stille computere til rådighed for alle børn og unge, som ikke har en computer selv. Men budgetforligskredsen ønsker ikke at spilde dyrebare ressourcer på at kommunale computere står ubrugte hen. Pengene gør god gavn andre steder.