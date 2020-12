Ingen grund til skuffelse

I denne uge har jeg skuffet en person. Kenneth Kristensen Berth er skuffet over mig. Han mener, at jeg har svigtet Gladsaxe ved at lade mig opstille i en anden kreds. Men jeg kan måske glæde ham ved at fortælle, at jeg stadig er folketingsmedlem for Gladsaxe, og jeg vil stadig kæmpe for lokale mærkesager […]

Af Mads Fuglede, MF(V) , Gladsaxe

I denne uge har jeg skuffet en person. Kenneth Kristensen Berth er skuffet over mig.

Han mener, at jeg har svigtet Gladsaxe ved at lade mig opstille i en anden kreds. Men jeg kan måske glæde ham ved at fortælle, at jeg stadig er folketingsmedlem for Gladsaxe, og jeg vil stadig kæmpe for lokale mærkesager i Gladsaxe.

For to uger siden var jeg til møde i Vestegnens trafikforum, hvor vi blandt andet drøftede, hvordan vi kommer de enorme støjgener i Gladsaxe til livs, og hvordan vi i det hele taget løser de trafikale problemer i omegnskommuner.

Jeg vil fortsat kæmpe for, at Gladsaxes borgere har et frit skolevalg, så ikke regeringen får held med deres trang til at skære i støtten til eksempelvis Gladsaxe Privatskole, Bagsværd Friskole og Atheneskolen.

Ligesom jeg altid vil tage imod de borgere i Gladsaxe, der beder mig om at kigge på deres sager. Det vil jeg gøre i dag, og det vil jeg fortsat gøre i fremtiden, også selvom jeg bliver valgt i en anden kreds.

Det overstiger ikke mine evner at kæmpe for både Gladsaxe og Ringkøbing Skjern.

Og som Venstremand ser jeg ingen modsætning i at varetage interesser for begge kredse.

Jeg er nemlig optaget af, at vi skaber et Danmark i balance, hvor skelet mellem land og by ikke bliver for stort.

Jeg er optaget af, at vi skaber et Danmark med større frihed til den enkelte.

Det gælder for Gladsaxe såvel som Ringkøbing-Skjern.