Interesse for legeplads

Det nye byrum skal ligge på Ilbjerg Allé. Foto: Kaj Bonne.

Masser af borgerinput til nyt byrum i Mørkhøj

Af Redaktionen, redigeret

Interessen for at give input til det nye byrum og profillegepladsen i Mørkhøj ved Ilbjerg Allé har været overvældende, fortæller Gladsaxe Kommune.

Hele 1364 borgere har besøgt nemlig besøgt den digitale platform, som borgerne har haft mulighed for at give deres input via, fordi det på grund af corona ikke været muligt at mødes fysisk. 120 borgere har bidraget aktivt og kommenteret på det kommende projekt, tilføjer kommunen.

Byrummet og profillegepladsen ved Ilbjerg Allé skal være et grønt og trygt samlingssted for alle aldersgrupper med plads til leg og bevægelse, lyder nogle af hovedønskerne til det nye projekt i Mørkhøj.

Formanden for Opgaveudvalget Mørkhøj, Serdal Benli (F) takkede for indsatsen.

– De mange gode input bliver nu behandlet og indgår i det videre arbejde med at bygge et fedt byrum og en legeplads, der kommer til gavn for rigtig mange borgere i Mørkhøj, tilføjer Serdal Benli.

I budgetaftalen for 2019-2022 blev der afsat 3,5 million kroner til profillegepladsen. Byggearbejdet forventes at gå i gang i efteråret 2021.