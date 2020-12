Julegraduering i karateklubben

Sempai Nicky Hendrich 3. dan med chefinstruktør Jan Christoffersen. Foto: Privat.

På grund af skærpede restriktioner var årets jule-gradueringer i Gladsaxe Karate Klub fremrykket

Af Redaktionen, redigeret

Det lykkes, under hensyntagen til de gældende corona-retningslinjer, at gennemføre årets sidste bælte-gradueringer i Gladsaxe Karate Klub.

Et større hold af medlemmer var oppe til gradueringen, der blev afviklet over to dage, og samtlige deltagere kunne gå julen i møde med en ny farve på bæltet, fortæller Gladsaxe Karate Klub.

Der blev yderligere afholdt graduering for tre af klubbens sortbælter og følgende erhvervede sig en ny dan- grad efter en lang og krævende optagelsesprøve:

Frode Jeppesen 1. dan junior, Michella Lauritsen 2. dan og Nicky Hendrich 3. dan.