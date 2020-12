Købte Ringbo

Skovbrynet Skole har i det senere år levet en lidt ustadig tilværelse, med navneskift fra Værebro Skole, status som international profilskole og nu lukning/flytning til den anden side af motorvejen. Foto: Peter Kenworthy.

Området skal blandt andet bruges til ny skole i Bagsværd-området der skal erstatte Skovbrynet Skole

Af Peter Kenworthy

– Gladsaxe Byråd har netop besluttet at købe det københavnske botilbud Ringbo på nær en lille del af grunden, hvor Københavns Kommune vil bygge en ny og mindre institution til erstatning for Ringbo. Ved at købe Ringbo får Gladsaxe Kommune større indflydelse på, hvad området skal bruges til i fremtiden, skriver Gladsaxe Kommune i en pressemeddelelse.

Kommunen har i længere tid forhandlet med Københavns Kommune om området, der ligger i Bagsværd. Prisen for at købe det cirka 60.000 m2 store område er 138,4 millioner kroner.

– Nu ejer vi et stort område med stor bystrategisk værdig og masser af muligheder. Derfor glæder jeg mig til, at vi nu skal i gang med at udarbejde en plan for, hvordan vi skal udvikle området i fremtiden, fortæller borgmester Trine Græse (A).

Bruges til ny skole

I juni sidste år besluttede Gladsaxe Byråd at man ønskede at arbejde hen imod, at Bagsværd har tre skoler med hver tre spor, og at Skovbrynet Skole erstattes af en helt ny skole et andet sted i området – blandt andet fordi det ikke lykkes at tiltrække elever nok til at fylde skolen op, samtidig med at der er kapacitetsproblemer på de andre skoler i området.

På spørgsmålet om hvorvidt Ringbo skal bruges til den nye skole i området, der skal afløse Skovbrynet Skole, svarer borgmesteren:

– Vi har længe været interesseret i at erhverve et stykke af grunden til den nye skole, så det er bestemt en af de ting der skal være på arealet. Arealet er langt større end vi skal bruge til skolen, og hvad der skal være på det resterende areal er ikke besluttet. Men nu hvor vi ejer grunden, så har vi optimale muligheder for at udvikle på den måde vi ønsker det.

Stemte imod

Enhedslisten og Lokallisten Gladsaxe stemte imod købet i byrådet. Enhedslisten ”da det er knyttet til planerne om et dyrt byggeri af en ny skole til erstatning for Skovbrynet skole, hvilket vi er imod”.

Og Lokallisten stemte imod, da man ikke ønsker at der skal bygges en ny skole på Ringbo-arealet, da Skovbrynet Skole ”leverer undervisning af høj kvalitet, rapporterer høj tilfredshed blandt elever og forældre og tydeligvis er ved at vinde større tilslutning i skoledistriktet”.

Forældreforeningen Brug Skovbrynet Skole, der tidligere på måneden delte postkort ud der opfordrede flere forældre til at vælge Skovbrynet Skole, fortæller til Gladsaxe Bladet at man synes at Skovbrynet Skoles placering er god, og at man ikke mener at en erstatningsskole på den anden side af motorvejen er løsningen på skolens problemer med at tiltrække elever.

– I vores øjne er det helt anden indsats, der bestemmer, hvor mange der søger Skovbrynet Skole, og det er den indsats vi arbejde med. Nu har byrådet besluttet, at købe areal til en erstatningsskole. I den forbindelse bør de kvaliteter, der er skolens DNA, være en del af arbejdet med udvikling af skolen. Derfor mener vi, at det er vigtigt, at nuværende og kommende forældre til børn på skolen tages med på råd i det videre arbejde, fortæller Karen Bardram Kehr fra Brug Skovbrynet Skole.

Hun tilføjer at forældrene vil være kede af at miste de mange gode faciliteter på Skovbrynet Skole, som biograf og teatersal, og at det er afgørende at børnene har en sikker skolevej på tværs af motorvejen, hvilket hun ikke mener at de har i dag.

En ny skole i Bagsværdområdet kan være færdig om otte til ti år, forventer Gladsaxe Kommune.

Skovbrynet Skole havde i 2018 den tredjebedste undervisningseffekt af skolerne i Gladsaxe Kommune, og den bedste blandt Gladsaxes folkeskoler. Undervisningseffekten måler skolernes evne til at øge elevernes karaktergennemsnit, i forhold til deres socioøkonomiske baggrund. Den generelle elevtrivsel ligger på lige under 90 procent.



Foto: Peter Kenworthy.